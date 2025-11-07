Universidad de Chile vuelve a la acción frente a Deportes Limache, este domingo en el estadio Santa Laura, por la fecha 27 de la Liga de Primera. Los azules tienen la obligación de ganar todo lo que queda para no perder opciones al Chile 2 a Copa Libertadores 2026.

En rueda de prensa, Leandro Fernández manifestó que hoy en la U “no hay margen de error para esta recta final que queda”, considerando que se cayó de la lucha del título y se despidió de la Copa Sudamericana en semifinales.

Y el delantero tiene las convicciones claras para el encuentro: la U debe ser eficaz frente al arco y por ningún motivo darle espacios al Tomate para tomar el control del marcador por la vía del contragolpe.

La U no puede dejar que Limache dé el primer golpe

“Contra Limache hay que tratar de buscar las mejores situaciones que tengamos de convertir para no sufrir con estos equipos que te esperan un poco más, te contragolpean y a veces te lastiman con eso… y después te cuesta entrarles”, explicó.

Lea Fernández ya palpita el duelo de la U contra Limache.

Fernández complementa que “nosotros hoy en día estamos peleando para el Chile 2, que es el objetivo que nos queda. Nos hubiese gustado ir a Paraguay a la final de Copa Sudamericana, pero las cosas no se dieron”.

“Tenemos que levantar la cabeza, porque hicimos un gran año. Hay que tratar en estos cuatro partidos sacar la mayor cantidad de puntos para poder aspirar a otra cosa”, manifestó.

Sobre su futuro, Fernández sentencia que “yo tengo contrato hasta el próximo año y soy muy feliz acá, mi familia también, así que dependerá de lo que quiera la dirigencia para el año que viene, qué objetivo buscarán”.