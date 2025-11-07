Universidad de Chile se juega parte importante de la temporada en los cuatro partidos que quedan en la Liga de Primera 2025, donde todavía es una interrogante la situación del técnico Gustavo Álvarez.

Pese a que los jugadores han evaluado de manera positiva la temporada de la U, luego de llegar hasta las semifinales de la Copa Sudamericana, hay dudas sobre la continuidad del entrenador argentino.

Por lo mismo, son varios de sus jugadores que han salido a poner el pecho por el proceso de Álvarez, dejando en claro que todo lo que ha realizado ha sido positivo para el club.

Ahora fue Leandro Fernández quien valoró su trabajo, además de dejar en claro que ha dejado huella en el desempeño de los jugadores, como en los objetivos que ahora mira la U.

Gustavo Álvarez respaldó a Fernández pese a su mala temporada. Foto: Javier Vergara/Photosport

Leandro Fernández respalda a Gustavo Álvarez en la U

Fue en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul donde Leandro Fernández se refirió a la situación de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, donde destaca que el proceso debe continuar.

“Gustavo ha dejado su marca tanto en el plantel como en la institución, es un gran entrenador. Tuvimos muchos desafíos importantes, pasamos cosas buenas y malas”, explicó el delantero.

En ese sentido, asumen que no es la forma que les gustaría haber terminado el año, pero que van a pelear hasta el final por el Chile 2 para volver a la Copa Libertadores.

“Ahora estamos en una recta final del torneo, por ahí que no era lo que queríamos, pero tenemos que trata de terminar de la mejor manera. Es un gran entrenador y a todos nos ha dejado algo para la carrera que nos queda”, detalló.

