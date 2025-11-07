Universidad de Chile tuvo que modificar sus objetivos de temporada, luego de la eliminación en las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, además del título en la Liga de Primera de Coquimbo Unido.

Por lo mismo, los dirigidos por el técnico Gustavo Álvarez se enfocan en las cuatro últimas fechas del torneo en poder tomar el Chile 2, de manera de volver a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Pero en la interna todavía ronda por la cabeza lo que pasó en Buenos Aires, donde dejan en claro que saben que la diferencia la marcaron los errores del árbitro.

“Hago un paréntesis, nos pasó que tuvimos que pasar por esa situación donde no cobraron la infracción de Javi que era expulsión, la mano en el gol de Lanús no la revisaron, pero es parte dé”, explicó Leandro Fernández.

La U evalúa positivamente su regreso internacional

Fue el delantero de Universidad de Chile quien cuenta el fuerte golpe que significó quedar eliminados ante Lanús, donde quieren salir de ese lamento para volver al plano internacional.

“Ahora hay que dar vuelta la página, hicimos una copa muy buena, competimos y nos podemos ir tranquilos, porque fue con buenos rivales. Ahora queda la recta final del torneo que hay que sacar los mejores resultados para volver competir a una copa internacional”, detalló.

Por lo mismo, habla de una positiva campaña, más allá de que se quedaron con la espinita de no volver a una final internacional.

“Me hubiese gustado ir a Paraguay las cosas no se dieron, hay que levantar la cabeza, dejamos al club bien parado compitiendo muy bien, era otra la canción si íbamos a Paraguay pero ya nada se puede hacer. Hay que sacar la máxima cantidad de puntos en los cuatro últimos partidos”, cerró.

