Manuel Pellegrini ya reconoció hace un tiempo que una millonaria oferta desde Arabia Saudita lo hizo dudar de su continuidad en el Real Betis, pero al final optó por seguir en España. Eso sí, los jeques no se rinden.

A pesar de haber rechazado ese primer ofrecimiento por su lealtad al cuadro heliopolitano, en la liga saudí no saben de imposibles e insisten con poder llevarse al Ingeniero, quien podría reencontrarse con Cristiano Ronaldo.

Según el informe del portal español El Desmarque, representantes de Al Nassr se comunicaron con el director técnico chileno de 70 años estos últimos días para poder seducirlo.

El reporte apunta que el llamado de los intermediarios árabes fue para conversar e intentar negociar un posible traspaso para junio de este 2024, todo a pesar de que el DT criollo ya ha dejado en claro su postura al respecto.

Junto con eso, el citado medio también revela que los encargados de revisar el mercado internacional para el torneo saudí, cuyas transferencias pasan por el gobierno del país, viajaron hasta Sevilla.

Así, obviamente no hay nada listo ni mucho menos pero existe una posibilidad de que Manuel se vuelva a juntar con Cristiano Ronaldo. Tras dirigirlo en el Real Madrid entre 2009 y 2010, ahora podrían reencontrarse en Al Nassr.

Una posibilidad

El reporte del sitio español también deja abierta una chance de que efectivamente el entrenador chileno salga del club.

No tiene nada que ver con la comodidad suya y la de su familia en la capital de Andalucía, sino que por la relación con la dirigencia verdiblanca que, aunque no es mala, ya no es la misma que cuando llegó.

El ex DT del Manchester City apuntó hace un tiempo que rechazó una oferta de Arabia Saudita que tenía “una obligación” con el Betis y “sobre todo con la hinchada.

Pese a eso, no le cerró la puerta completamente a la opción y señaló que “me hubiera gustado ir porque se está desarrollando un fútbol que parece que va a ser de una importancia grande”.

A pesar de que el Ingeniero rechazó un sueldo anual de 15 millones de euros, en el fútbol saudí podrían hacer efectiva la cláusula de rescisión del chileno que es de seis millones de la divisa europea. Pero por ahora Manuel quiere respetar su contrato hasta 2026.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pellegrini con el Betis?

El Ingeniero arribó al Real Betis Balompié en agosto de 2020, y actualmente tiene un contrato que lo vincula al equipo verdiblanco hasta el 30 de junio de 2026.

