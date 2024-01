Manuel Pellegrini sufre con una sensible baja para el plantel del Real Betis. Andrés Guardado, uno de los históricos de los verdiblancos, no seguirá en el club para volver al fútbol mexicano.

El Ingeniero pierde a una pieza fundamental luego de protagonizar una discusión que estuvo a nada de pasar a mayores. El hecho salió a la luz hace algunos días y llevó a ambos a dar explicaciones, pero desde entonces las cosas parecen no haber quedado bien.

Este viernes Andrés Guardado se despidió del Real Betis y lo hizo en una emotiva conoferencia. A ella llegó Manuel Pellegrini, quien sorprendió al fumar la pipa de la paz y así hacer las paces con su ahora ex pupilo.

Manuel Pellegrini se pone en la buena con Andrés Guardado tras su pelea

En medio de su peor racha al mando del Real Betis, Manuel Pellegrini tuvo que sufrir una situación preocupante fuera de la cancha. El técnico tuvo un fuerte cruce con Andrés Guardado, quien llevaba semanas molesto por los pocos minutos.

El hecho salió a la luz días más tarde y ambos reconocieron lo ocurrido, pero no explicaron en qué habían quedado las cosas. Luces aparecieron cuando se confirmó que el mexicano no seguiría en el club y volvería a su país para ser refuerzo del León.

Este viernes Andrés Guardado tuvo su despedida con una conferencia y hasta ahí llegó Manuel Pellegrini para dejar en claro que los conflictos estaban superados. “Nos cuesta dejarlo ir, pero hizo los méritos suficientes en siete años para volver a México por un nuevo desafío”, lanzó.

El Ingeniero no se quedó ahí y tuvo emotivas palabras para el mexicano. “Tengo sólo palabras de agradecimiento, le deseo la mejor de las suertes y seguirá siendo un bético de por vida porque lo demostró dentro del campo”, cerró ante una ovación.

Andrés Guardado respondió al cariño con emoción. “A una edad uno empieza a tener muchas cosas en la cabeza y él siempre me supo conducir para sacar lo mejor. Con sus manos y menos como últimamente. La vez que pasó le dije que estemos bien no significa que no lo volvería a putear”, bromeó.

“Uno lo que necesita es justo un entrenador que, de cierta manera, intente sacar lo mejro de ti. Que sabe que estás para unas cosas y para otras. Eso a mí me hizo tener esta oportunidad, porque si no tienes ese performance no sigues demostrando que eres útil o activo, ningún equipo se fija en ti. Agradecerle estos cuaatro años. Si me espera un poco, puedo llegar a su cuerpo técnico. Muchas gracias por todo, espero que nos volvamos a ver en el futuro”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Andrés Guardado en el Real Betis?

Andrés Guardado logró disputar un total de 218 partidos oficiales con la camiseta del Real Betis. En ellos marcó cinco goles, dio 17 asistencias y alcanzó los 13.431 minutos en la cancha.

¿Cuándo juega el Real Betis?

Real Betis y Manuel Pellegrini se preparan para un partidazo que se les viene este fin de semana. El domingo 21 de enero desde las 14:30 horas los verdiblancos chocan con el Barcelona en La Liga de España.

