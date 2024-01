Manuel Pellegrini vive sus días más complicados con el Real Betis no sólo dentro, sino que también fuera de la cancha. El Ingeniero protagonizó una fuerte pelea con uno de los referentes del club, lo que se destapó días atrás.

Luego de diversos cruces en los últimos meses, Andrés Guardado no aguantó más y estalló contra el técnico. El mexicano, uno de los capitanes de los verdiblancos, encaró con todo al DT por las decisiones que hoy los tienen arrastrando una mala racha.

La situación se dio a conocer hace algunos días y desató toda una crisis interna. Es por ello que este viernes, previo al duelo ante Granada, Manuel Pellegrini sacó la voz. El Ingeniero calmó las aguas en el Real Betis y dio por finalizado el episodio.

La versión de Manuel Pellegrini tras su pelea en el Betis

Manuel Pellegrini decidió romper su silencio y se refirió por primera vez a la polémica pelea que tuvo con Andrés Guardado. El Ingeniero no evitó las preguntas y dejó en claro que “conflicto con jugadores hay siempre, todas las semanas”.

El Ingeniero se mostró sorprendido de que esto saliera a la luz después de haber dado por cerrado el capítulo. “Lo supieron un poco tarde. Esto fue antes de irse de vacaciones. Ha salido diez o quince días después”, recalcó.

Sin embargo, Manuel Pellegrini no se escondió. “Nunca me gusta dar explicaciones por la cual suceden las cosas, no ha sido la causa principal por la que perdimos con el Alavés. Explicaciones hay muchas. Podría decir que también teníamos ocho lesionados”.

De hecho, el Ingeniero entendió la reacción de su dirigido. “El problema con Andrés se sucede a veces, es el capitán, tiene su rol, sabe cuál es mi manera de exigir, pero no hay más problemas con él. Perdimos y no hay que darle más vueltas”.

Ahora quedará esperar para ver si todo lo ocurrido le traerá consecuencias a Guardado. Hasta ahora no ha sumado minutos en los dos últimos partidos, pero al conocerse la pelea, las cosas quedaron mucho más expuestas.

Manuel Pellegrini suma así un nuevo dolor de cabeza en su duro presente en el Real Betis. El Ingeniero busca cortar la mala racha para así recuperar el rumbo de un equipo en el que ha sabido hacer historia desde su arribo.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini con Betis esta temporada?

En lo que va de temporada, Manuel Pellegrini ha dirigido en el Real Betis un total de 28 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 11 triunfos, 10 empates y siete derrotas, con 44 goles a favor y 30 en contra.

¿Cuándo juega el Betis de Manuel Pellegrini?

Real Betis buscará cortar su mala racha este fin de semana en La Liga de España. Este sábado 13 de enero desde las 17:00 horas chocan con el Granada por tres puntos de oro.

