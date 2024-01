Manuel Pellegrini es uno de los entrenadores más destacados de La Liga de España, y su campaña con el Real Betis hace que desde todas partes del mundo se fijen en él. Así pasó recientemente desde Arabia Saudita, pero él decidió seguir su corazón, el que demostró es totalmente verdiblanco.

Fue el propio Ingeniero quien dio a conocer que hace no mucho tiempo tuvo una posibilidad concreta para irse del elenco bético rumbo al exótico y millonario fútbol árabe, donde detalló que la jugosa oferta lo hizo dudar.

“Hubo una oferta con papel desde Arabia, sí. Era de mucho dinero. Yo le había dicho que sí a China hace años”, destacó de entrada en conversación con el Diario As de España.

Tras eso, el DT chileno recuerda que “entonces había terminado con Manchester City, esperé otras opciones como Milán o incluso Mónaco con Antonio Cordón, pero en septiembre llegó una oferta de China, me ofrecieron transformar un club por completo“.

Así, Pellegrini explica que “la diferencia es que ahora no estaba libre. Arabia me entusiasmaba bastante, es un mundo distinto y dudé mucho, pero el cariño que siento en el Betis es como en Málaga. No hubiese sido leal de mi parte“.

“Me llamaron, pero no quería romper un contrato. Sentía que no era el momento de irme aunque estaban dispuestos a pagar la cláusula“, agregó Manuel para cerrar.

Así, el estratega criollo optó por declinar del ofrecimiento que le hicieron desde el fútbol de Medio Oriente para ir a dirigir allá, y prefirió seguir su corazón bético para continuar en búsqueda de los grandes objetivos que tienen.

“Es como el vino chileno”

Javier Saviola, histórico exfutbolista argentino que fue parte del plantel del Málaga que comandó el Ingeniero, llenó de elogios a Manuel.

“A medida que va pasando el tiempo, Manuel Pellegrini hace mejor las cosas. Es como el vino chileno. Se desafía a él mismo y va progresando en esta carrera de director técnico”, señaló en Salir Jugando.

Sobre él, destaca que “era muy sincero, teníamos mucha sinceridad. Hablamos mucho el tiempo que estuve en Málaga. El venía a veces y te decía ‘¿te encuentras bien? Yo te encuentro más o menos’. O que esto no tendrías que hacerlo de esta manera. Tenía eso de saber llevar a un grupo de excelentes jugadores”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pellegrini en el Betis?

El técnico chileno Manuel Pellegrini llegó en agosto de 2020 al Real Betis, y actualmente tiene un contrato que lo vincula al conjunto sevillano hasta el 30 de junio de 2026.

¿Cuál es el rendimiento del Ingeniero con el Betis?

Desde su arribo al Real Betis Balompié, en agosto de 2020, han pasado 1.248 días y Manuel Pellegrini ha dirigido 174 partidos. En esa cantidad de duelo, el chileno suma 85 triunfos, 42 empates y 47 derrotas.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.