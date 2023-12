En medio de una temporada que tuvo un arranque irregular del Real Betis, Manuel Pellegrini ha encontrado respuestas en uno de sus regalones. Isco ha sido una pieza clave para el equipo del Ingeniero, al que ha logrado mantener en carrera en todos los frentes.

El mediocampista había tenido años opacos en distintos clubes, pero apenas recibió el llamado del chileno no dudó en ir a los verdiblancos. Ambos se conocen desde el Málaga, donde la rompieron juntos. Y por ahora, las cosas van bien en los Béticos.

De hecho, Isco está tan a gusto que este jueves decidió darle una tremenda alegría a los hinchas. El Real Betis anunció la renovación del jugador hasta el año 2027, lo que le asegura a Manuel Pellegrini el retener a un hombre fundamental en su esquema.

Isco no se mueve del Betis y Manuel Pellegrini celebra

Real Betis trabaja con todo en la conformación del plantel para el 2024 y, luego de anunciar a su primer refuerzo, ahora se enfoca en las renovaciones. La de Isco era la más importante de todas y este jueves salió humo blanco en el Benito Villamarín.

A través de sus redes sociales, los verdiblancos anunciaron que el mediocampista se quedará en el club hasta el año 2027. La noticia la celebra Manuel Pellegrini, quien lo recuperó cuando las críticas no lo dejaban en paz y hoy lo tiene como una figura de La Liga de España.

“La verdad es que me hace muy feliz. El Betis desde el primer momento me acogió muy bien, me dio confianza cuando la necesitaba y estoy muy agradecido por el cariño, el apoyo y por apostar por mí”, dijo el jugador al sitio oficial.

Isco no escondió su alegría y valoró el apoyo de los hinchas tras años complicados. “Agradecerles. Me he sentido muy querido desde el minuto 1 cada vez que he salido al campo o cuando voy por la calle. Hace todo más fácil, el ambiente en el Benito Villamarín siempre es increíble y sólo tengo palabras de agradecimiento”.

Finalmente, el jugador se mostró optimista y señaló que espera que la renovación le permita ayudar al club a conseguir un nuevo título. “Ojalá esta bonita relación acabe con grandes éxitos”.

Isco se queda en el Real Betis con Manuel Pellegrini, con el que irá a la pelea por todo lo que tiene por delante. La Liga, UEFA Conference League y Copa del Rey son los desafíos que quedan en la segunda parte de la temporada, donde esperan escribir una nueva página dorada para los verdiblancos.

¿Cuáles son los números de Isco en esta temporada con Betis?

En lo que va de temporada, Isco Alarcón ha disputado un total de 23 partidos oficiales con el Betis. En ellos ha marcado tres goles, aportado con cuatro asistencias y alcanza los 1.776 minutos en la cancha.

¿Cuándo juega el Betis de Manuel Pellegrini?

El Real Betis de Manuel Pellegrini, aún sin Claudio Bravo, volverá a la acción en el 2024. El día miércoles 3 de enero desde las 15:15 horas chocan con el Celta de Vigo por La Liga.

