Las declaraciones de Claudio Bravo sobre un posible regreso al fútbol chileno, viajaron hasta España, donde los medios replicaron las frases del portero del Real Betis, donde advierten los próximos pasos del arquero formado en Colo Colo.

El ex capitán de la Roja se encuentra en Chile pasando las fiestas de fin de año junto a su familia, en un viaje relámpago antes de volver a la actividad en el plantel de Manuel Pellegrini.

“Mi vínculo con Betis termina en junio, y ya veremos lo que pasa en adelante. Me siento preparado hasta junio y opciones de volver al país no me van a faltar. Donde sea, intentaré hacer lo mismo que me ha tocado hacer muchos años”, comentó Bravo, en una actividad donde presentó un campamento de verano para jóvenes deportistas.

Fueron estas las declaraciones que tomó, por ejemplo, El Desmarque, donde dejan en claro la opción de que el portero esté viviendo sus últimos días en el fútbol de España.

Se preocupan

Si bien hace tiempo se viene hablando del futuro de Claudio Bravo en el fútbol, con sus 40 años, en una carrera llena de éxitos, sus declaraciones toman sentido por el momento que está viviendo en el Betis.

Por lo mismo, se hace relación en España con los meses que le quedan de contrato, donde puede ver una puerta de salida en un próximo mercado de pases.

“No le cierro la puerta a ninguna institución porque me considero un profesional de esta actividad. Donde me sienta querido y valorado, no por lo económico, me tocará ir y hacer las cosas bien. Y si se da esa oportunidad de sentirme valorado y querido, iría hasta gratis”, destacan en una entrevista con TNT Sports.

En ese sentido, también sacan a la luz, nuevamente, los dichos de Manuel Pellegrino, quien descartaba de plano una salida de Bravo en diciembre, pero que más adelante era un tema a conversar para analizar su futuro en el deporte.

