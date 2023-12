Dentro de cuatro días más, el lunes 1 de enero del 2024, el arquero chileno Claudio Bravo puede negociar como agente libre su futuro profesional, donde la primera prioridad, avisan desde España, es su continuidad en el Real Betis, aunque su vuelta al país no se descarta.

Pero vamos por parte, desde la próxima semana, al ex capitán de La Roja le quedarán seis meses de contrato, por lo que junto a su agente Cristián Ogalde deberán definir qué pasos seguirán; y según el portal El Desmarque, desde el elenco andaluz “le pasan la pelota”.

Claudio Bravo es uno de los seis futbolistas del Betis que terminan su vínculo con el club el domingo 30 de junio, y a diferencia de nombres como el argentino Guido Rodríguez o el mexicano Andrés Guardado, el medio hispano afirma que “será el chileno quien decida su futuro“.

“El deseo de Manuel Pellegrini (su entrenador) es que el guardameta se integre en su cuerpo técnico a partir de la próxima temporada. Terminará el curso con 41 años, y está condicionado por las lesiones”, asegura El Desmarque sobre lo que viene con el nacional.

¿Qué dijo Claudio Bravo por su futuro en Betis?

En su visita al país, donde pasó la Navidad con su familia, el arquero aclaró sobre lo que vendrá para su carrera que “ya veremos lo que pasa en adelante“, para luego deslizar que existe una posibilidad de regresar a Chile para un Last Dance previo al retiro.

“Me siento preparado hasta junio y opciones de volver al país no me van a faltar. Donde sea, intentaré hacer lo mismo que me ha tocado hacer muchos años. No le cierro la puerta a ninguna institución porque me considero un profesional de esta actividad”, sentencia Claudio Bravo.

¿Cómo ha sido su temporada en España?

En su cuarta temporada con el Betis, las lesiones le han impedido al chileno tener una mayor continuidad. Hasta el momento, Bravo disputó siete juegos en La Liga y dos en Europa League, con un registro de 810 minutos en cancha, donde apenas recibió siete goles en contra.

