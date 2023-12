La carrera de Claudio Bravo ha sido larga y prolífica. A los 40 años el portero nacional sigue jugando y activo en el Real Betis, club al que llegó en 2020 y con el que tiene contrato vigente hasta mediados del 2024. Sin embargo, todo indica que dejará la ciudad de Sevilla el próximo año.

Su regreso al fútbol chileno parece ser un hecho. El capitán ha revelado en varias ocasiones que le gustaría colgar los guantes jugando en tierras nacionales, para darle el cierre perfecto a su carrera. Todo indica, luego de sus declaraciones, que volverá a Chile en seis meses más.

Bravo pasó la Navidad en el país junto a su familia y aprovechó, este martes, de presentar un campamento de verano para jóvenes deportistas que desarrollará su fundación desarrollará junto a la Universidad Andrés Bello y Fundación Maule. Allí dejó las puertas abiertas a su vuelta a la Chilean Premier League.

Sin embargo, antes debe acabar contrato con el elenco bético. “Mi vínculo con Betis termina en junio, y ya veremos lo que pasa en adelante. Me siento preparado hasta junio y opciones de volver al país no me van a faltar. Donde sea, intentaré hacer lo mismo que me ha tocado hacer muchos años”, comentó.

“No le cierro la puerta a ninguna institución porque me considero un profesional de esta actividad. Donde me sienta querido y valorado, no por lo económico, me tocará ir y hacer las cosas bien. Y si se da esa oportunidad de sentirme valorado y querido, iría hasta gratis”, agregó.

En consecuencia, Claudio Bravo dejó explícito que no solamente jugaría en Colo Colo. Quizás Universidad Católica o Universidad de Chile, entre otros clubes, buscarán tentar al actual meta del Betis para que cierre con ellos su carrera deportiva de casi 20 años. Todavía está por verse dónde está su destino.

¿Cuáles son los números de Claudio Bravo esta temporada?

En la presente campaña, Bravo ha alternado la titularidad en el Real Betis por una rebelde lesión. Suma 9 partidos entre Europa League y LaLiga, con 810 minutos, en los cuales ha recibido 7 goles, con un promedio de un tanto en contra cada 115’.

