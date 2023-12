Claudio Bravo, quien estuvo en nuestro país para celebrar la Navidad junto a su familia, habló de la selección chilena y la salida de Eduardo Berizzo luego de que lo sacara de las nóminas y no lo llamara a las Eliminatorias. Además, el golero del Real Betis habló de la posible llegada de Ricardo Gareca.

Este martes, Bravo presentó el campamento de verano para jóvenes deportistas que su fundación desarrollará junto a la Universidad Andrés Bello y Fundación Maule. Ahí, los periodistas presentes le consultaron por la renuncia de Berizzo y su propio conflicto con el entrenador.

“Mi carrera habla por sí sola, no tengo por qué decir si hubo falta de respeto. Las carreras de ambos hablan por sí solas, el cómo salió uno y cómo sigue otro. No tengo que referirme más a ese episodio, cada uno sabe cómo le aprieta el zapato y cómo haces las cosas. Al final, el tiempo te da la razón”, contó.

Sobre Gareca, el candidato ideal de la ANFP para tomar la Roja, Bravo comentó que “si viene, bienvenido sea. Es un técnico que nos va a sacar un rendimiento mayor que el que estábamos teniendo, que era escaso”. Pero “si es Córdova el que tiene que llevar a la selección al próximo Mundial, estaremos apoyando”.

Claudio Bravo habla de un posible regreso a la Roja

El próximo gran desafío de la selección chilena será la Copa América 2024, la que comenzará en junio en Estados Unidos. Claudio Bravo espera estar disponible para el reto ahora que salió Eduardo Berizzo, aunque dejó claro que eso dependerá de su rendimiento para aquel entonces.

“Estados Unidos me trae buenos recuerdos, pero lo primero es volver a competir tras salir de la lesión, estar en plenitud y veremos qué es lo que pasa. Si me toca estar bien, compitiendo y con ganas de seguir al máximo nivel, ¿por qué no podría ser una ayuda?”, dijo Bravo a los medios.

Bravo, quien cumplirá 40 años en 2023, sufrió una lesión miotendinosa proximal de la musculatura isquiotibial izquierda en noviembre durante un partido del Real Betis. Sus dolencias le significaron perderse el final del año y regresar recién en febrero de 2024 a la competencia. Por eso, espera recuperarse bien.

“Si es lo contrario, es prácticamente imposible. Depende del momento y lo que quiere el nuevo seleccionador”, expresó el portero nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja?

La selección chilena no regresará a las canchas hasta marzo del 2024, cuando dispute amistosos con selecciones europeas pensando. La Copa América se jugará en junio, mientras que las Eliminatorias al Mundial 2026 regresarán en septiembre de 2024.

