No cabe duda que en cada 28 de diciembre hay que estar aguja con la información que anda dando vuelta en las redes. El Día de los Inocentes se cobra muchas victimas con noticias falsas, pero cuando llega desde el club de tus amores, tal vez tenga un sabor un poco más amargo.

Eso fue lo que sintieron en esta jornada los hinchas del Real Betis, quienes fueron troleados por su propio equipo con el posible regreso de Joaquín, uno de los mayores ídolos del club que se retiró hace ya algunos meses.

Por medio de sus redes sociales, el cuadro sevillano anunció con bombos y platillos el regreso del jugador a las canchas. “Oficial: Joaquín firma con el Real Betis hasta el final de temporada”, fue la publicación en los canales del Betis.

Es más, todo fue producido con el propio ex jugador involucrado, quien por medio de un video oficial declaró que “desde el día que me retiré, siempre he tenido la cabeza volver a vestirme del Real Betis. De hecho, el míster me dijo ‘vuelve, nos echas una mano en esta segunda vuelta y no te quedas con esa espinita clavada de batir el récord como futbolista de LaLiga con más partidos en Primera División.’ Es una oportunidad bonita y me llega en un momento que puedo aportar mucho”.

¡Era todo una broma!

Justo cuando los hinchas del Betis estaban agarrando papá sobre el regreso de su ídolo, las cuentas oficiales del equipo transparentaron que era todo una cruel broma. Incluso el mismo Joaquín afirmó que en algún momento hasta él se la creyó.

“Bueno señores, estoy aquí para daros la noticia de que esto fue una inocentada. No podía ser de otra manera, jajaja… Ha sido una broma que yo mismo me la he creído, porque todos vieron la ilusión que yo tenía de volver a ser futbolista”, declaró el todavía ex jugador en redes.

Cabe recordar que Joaquín es uno de los grandes ídolos del Real Betis. El español jugó 528 partidos en el club, anotando 65 goles y entregando 84 asistencias. Además, ganó dos Copas del Rey, la 2004-05 y 2021-22.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Betis?

El Betis saltará a la cancha el próximo miércoles 3 de enero, cuando desde las 15:15 (hora de Chile) enfrente de visita al Celta de Vigo. El duelo a jugarse en el Estadio de Balaídos será válido por la fecha 19 de LaLiga 2023-24, certamen donde los sevillanes marchan séptimos con 28 puntos.

