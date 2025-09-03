El pasado mes de agosto, Chillán tuvo una fiesta con el duelo de “Históricos de Ñublense”, ante la Selección de Creadores de Contenido. Y ahí, uno que se robó los aplausos fue un ex goleador de la selección chilena.

Recordado por sus dos tantos en el 7-0 a Honduras con la Roja Sub 20 en el Mundial 2005 de Holanda, Ricardo Parada reapareció como un Diablo Rojo más tras años de ausencia.

“Contento por la invitación, qué bueno que se acuerden de personas que pasaron por esta institución, no juego hace rato, pero tratando de dar lo mejor”, dijo a TVN, previo al duelo donde volvió a las canchas.

Así luce ahora el ex goleador de la selección chilena

Ricardo “Pescadito” Parada se vistió de corto nuevamente en un partido especial de históricos de Ñublense, ocasión donde habló de su presente lejos de la gloria junto a Matías Fernández y Gonzalo Jara en la selección chilena Sub 20.

“Dejamos buena huella aquí, nosotros pasamos cosas que nadie las sabe y sumamos nuestro granito de arena. Vivo en Chillán, vivía en Concepción con mi familia, haciendo una vida nueva, contento porque la gente siempre nos hace sentir el cariño”, aseguró el ex jugador.

En ese sentido y apelando a su apodo de “Pescadito”, Ricardo Parada reveló sus nuevos proyectos laborales tras pasar por la cancha nuevamente en duelo de Ñublense.

Ricardo Parada / Foto: Mauricio Ulloa.

“Nosotros hacemos ceviche, estamos viendo a que apostamos, mi hijo es barbero, veremos qué pasa con el presente”, contó el Pescadito, icónico goleador de la Roja de José Sulantay.

