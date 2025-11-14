Las polémicas declaraciones de Esteban Pavez siguen dejando reacciones. Justo cuando vive un delicado momento en Colo Colo, el capitán del Cacique declaró que “la mejor institución del país es U. Católica“ y generó mucho malestar en el club y sus hinchas.

Hasta Fernando Ortiz se manifestó. “Son opiniones. Esteban se manifestó de esa manera y es su palabra y hay que respetarla. Después, si la compartes o no, pasa por lo particular. Yo en lo personal no, porque de millones de maneras puedo justificar que Colo Colo es el más grande de Chile“.

Ahora, al mediocampista le llegó un tirón de orejas de parte de Esteban Paredes. El periodista Maximilian Scheel pilló al histórico goleador del fútbol chileno en el set de Chilevisión, donde graba Fiebre de Baile, y le preguntó sobre la gran polémica que se ha generado.

“Es falso (que U. Católica sea la institución más grande de Chile). Esteban es mi amigo, cada uno tiene opiniones diferentes. En el contexto que lo dijo estuvo mal… O si lo piensa, que no lo diga“, dijo Esteban Paredes.

Esteban Paredes reaccionó a la polémica que desató Esteban Pavez | Photosport

ver también En Colo Colo revelan charla con Esteban Pavez tras la polémica: “Para nosotros…”

Esteban Paredes se pronuncia por la polémica de Esteban Pavez

“Bueno, cada uno tiene personalidades distintas, pero obviamente que por historia, por todo, Colo Colo es el mejor“, marcó el exdelantero.

Publicidad

Publicidad

Por último, cuando le consultaron si le mandó un mensaje a Pavez sobre lo que pasó, contestó: “No, no soy de mandar WhatsApp, si quiero me junto con él y conversamos. La verdad es que somos muy amigos, lo respeto y lo quiero mucho, a él y a su familia, y siempre quiero que le vaya bien“.