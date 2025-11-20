Colo Colo vislumbra en las próximas semanas tres partidos cruciales en la Liga de Primera 2025. El Cacique tiene que salvar los muebles tras una temporada horrorosa y para ese deben ganar para por lo menos clasificar a la Copa Sudamericana del 2026.

Además, el poder lograr este objetivo al parecer será clave para el futuro de Fernando Ortiz en el Popular. El Tano tiene contrato hasta diciembre del próximo año, pero todo se analizará en unas semanas. Si el Tano clasifica, sus bonos suben bastante pensando en el futuro.

Uno que dio una opinión al respecto fue Iván Zamorano, quien conoce a Ortiz tras sus años de trabajo en el fútbol mexicano. En charla con RedGol en una actividad de Jugabet el ex atacante se la jugó al decir que con el Tano los albos pueden hacer cosas interesantes el próximo 2026.

“Ortiz le puede hacer bien a Colo Colo”

Bam Bam aseguró a nuestro sitio que “hay una directiva para tomar decisiones de si debe seguir o no. Lo conozco hace tiempo, es serio, profesional y un señor que trabaja bien. Le puede hacer bien a Colo Colo. Llegó en un momento en que el club no está en buenas condiciones, pero poco a poco ha demostrado su valía”.

“No sé lo que piensa la directiva y el presidente, pero personalmente y por lo que lo conozco, le puede hacer bien a Colo Colo. Se maneja bien, es profesional y cambiando algunas cosas del plantel”, agregó.

Para cerrar, el histórico delantero aseguró que “se puede armar algo muy interesante para pelear lo que siempre debe pelear Colo Colo, que es algo internacional. No puede estar sin pelear el torneo si faltan algunas fechas. Debe volver a ser protagonista, también a nivel internacional”.

Los números de Fernando Ortiz en el Cacique

El argentino ha dirigido de momento solo seis partidos oficiales en Colo Colo, con tres victorias, un empate y dos caídas, lo que se traduce en un 55.56% de rendimiento.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos retornarán a la acción este domingo 23 de noviembre cuando desde las 20:30 horas se vean las caras ante Unión La Calera en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

