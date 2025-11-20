Colo Colo tiene en las próximas semanas tres verdaderas finales en la Liga de Primera 2025. Los albos tienen que salvar los muebles tras un año desastroso y para ese deben ganar para por lo menos clasificar a la Copa Sudamericana.

El poder lograr este objetivo será clave para el futuro de Fernando Ortiz en el club. El Tano tiene contrato hasta diciembre del próximo año, pero todo se revisará en unas semanas más al término de esta temporada. Si clasifica, sus bonos suben bastante pensando en el futuro.

Sin embargo, en los pasillos del Estadio Monumental ya comienza a tomar fuerza la idea de que Ortiz continué al mando del equipo independiente de lo que pase en las próximas fechas. ¿El motivo? Pues lo mucho que ha gustado su trabajo y manejo del equipo.

Colo Colo decide el futuro de Fernando Ortiz

De acuerdo a información entregada por el periodista Rodrigo López en DSports, en el Cacique ya se comienzan a proyectar bajo la figura de Ortiz como director técnico. “Ya hay una sintonía de que trabaja bien, les gusta su liderazgo y el cómo se maneja comunicacionalmente”, aseguró.

Además, el comunicador afirmó que “no quiero decir que con esto tiene sellada su continuidad, pero hay como un acuerdo de palabra entre los directores”.

Fernando Ortiz tendría bien avanzada su continuidad en el Cacique pensando en el 2026. | Foto: Colo Colo.

Cabe recordar que Ortiz arribó al Popular en a fines de agosto tras la salida de Jorge Almirón del cargo. El argentino tuvo la aprobación unánime del directorio de Blanco y Negro, algo muy difícil de lograr si consideramos los bloques opositores al interior de la concesionaria.

Los números de Fernando Ortiz en el Cacique

El Tano ha dirigido de momento solo seis partidos oficiales en Colo Colo, con tres triunfos, un empate y dos derrotas, lo que se traduce en un 55.56% de rendimiento.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este domingo 23 de noviembre cuando desde las 20:30 horas se vean las caras ante Unión La Calera en el Estadio Monumental. Esta brega será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

