Este jueves 20 de noviembre se celebrará una nueva edición del Miss Universo 2025, uno de los certámenes de belleza más importantes a nivel internacional y que reúne a las mujeres más atractivas de distintas partes del planeta.

El evento que cuenta con la modelo nacional, Inna Moll, como una de las candidatas fuertes de este año ha tenido una edición turbulenta, primero fue el vídeo filtrado donde el director en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, reprendiera públicamente a Miss México y ahora se sumó la salida de dos integrantes del jurado a menos de 24 horas de celebrarse la gran final, uno de ellos con una amplia carrera en el fútbol mundial, Claude Makélélé.

Desde su retiro del fútbol, Claude Makélélé, se ha convertido en una importante figura pública en el espectáculo francés y europeo. (Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images for Laureus)

El francés de 52 años y ex jugador del Real Madrid, Chelsea y PSG, entre otros clubes, anunció a través de redes sociales su renuncia al comité de selección del concurso Miss Universo 2025:

“Es con profundo pesar que debo anunciar que no podré asistir al Miss Universe 2025 debido a motivos personales imprevistos. Esta fue una decisión difícil, ya que tengo a Miss Universo en la más alta estima. La plataforma expresa empoderamiento, diversidad y excelencia, valores que siempre he defendido a través de mi carrera”, escribió el también técnico de fútbol.

La publicación de Makélélé en Instagram.

Publicidad

Publicidad

Segunda renuncia que golpea al evento en menos de 24 horas, ya que horas antes otro jurado francés anunció su salida del evento, se trata pianista y compositor franco-libanés, Omar Harfouch, quien a diferencia de Makélélé, se fue con todo contra la organización del evento de belleza y puso en jaque a Inna y todas las misses participantes.

Esto porque el ahora ex jurado utilizó sus redes sociales para poner en duda el proceso de selección y cuestionó la utilización de un ‘jurado improvisado’ para escoger a las 30 finalistas sin el conocimiento ni la presencia de él ni de otros siete jueces del certamen, cerrando con una contundente frase: “No seré parte de esta farsa”.

¿Cuándo y a qué hora es la gran final del Miss Universo 2025?

La gran final del Miss Universo 2025 se celebra este jueves 20 de noviembre, a partir de las 21:00 horas de Chile.

Publicidad