Penúltima jornada del Mundial Sub 20 de Chile 2025. En esta oportunidad se definirá al seleccionado que concluirá en el tercer puesto de la cita planetaria entre los combinados de Colombia y Francia, duelo a disputarse en el Estadio Nacional.

Importante jornada que enfrenta a dos selecciones que llegan heridas tras caer en semifinales frente a los finalistas, Argentina y Marruecos, respectivamente. Ante esto, el tercer lugar asoma como un bálsamo para la selección que resulte ganadora.

Pero ojo, porque este duelo tiene una importante noticia en su transmisión y es que no irá por TV abierta como ha ocurrido en otros duelos del certamen, por tanto, te invitamos a conocer dónde ver, a qué hora y todos los detalles, a continuación en RedGol.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20?

El enfrentamiento entre Colombia y Francia por el tercer puesto del Mundial Sub 20 se juega este sábado 18 de octubre a partir de las 16:00 horas de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.

Francia no pudo ante Marruecos y deberá luchar por el 3° puesto ante Colombia. (Foto: Sebastian Cisternas/Photosport)

¿CHV o DSports? Donde ver Colombia vs. Francia por el 3° puesto

Como se dijo anteriormente, el duelo entre cafetaleros y franceses no irá por TV abierta, ya que CHV NO transmitirá este encuentro y, por tanto, solamente lo podrás ver en vivo y por televisión a través del cableoperador DirecTV y su señal deportiva de TV, DSports . Señal disponible en los siguientes canales del cableoperador:

DirecTV

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD).

Adicionalmente, podrás ver este encuentro completamente EN VIVO y de forma online por la plataforma DGO , también estará disponible en Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.

¿Y la final? Cuándo juegan Argentina vs. Marruecos por el Mundial Sub 20:

El encuentro entre la albiceleste y los marroquíes se juega este domingo 19 de octubre desde las 20:00 horas de Chile en el Estadio Nacional. Duelo que, en este caso, sí va por la señal de CHV y también DSports de DirecTV.