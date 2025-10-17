Es tendencia:
Argentina vs. Marruecos: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la final del Mundial Sub 20

Este fin de semana tendremos al campeón de la cita planetaria, que se definirá en la gran final entre trasandinos y marroquíes.

Por Franccesca Arnechino

Este fin de semana se define al campeón del Mundial Sub 20.
© PhotosportEste fin de semana se define al campeón del Mundial Sub 20.

Marruecos y Argentina clasificaron a la final del torneo mundial tras una emocionante etapa de semifinales. Los marroquíes sorprendieron al eliminar a Francia en penales, mientras que la selección argentina mostró su categoría al vencer 1-0 a Colombia.

La gran final será en el Estadio Nacional y enfrentará dos realidades distintas: Marruecos buscará su primer título mundial Sub 20, mientras que Argentina intentará sumar su séptima corona y confirmar su dominio histórico en la categoría.

Argentina vs. Marruecos Horario y dónde ver EN VIVO la Copa Libertadores

Argentina vs. Marruecos se enfrentarán este domingo 19 de octubre, desde las 20:00 hrs en el Estadio Nacional, Santiago, Chile; para definir al campeón de la cita planetaria.

El partido será transmitido tanto en TV abierta como por TV por cable, a través de las señales de CHV DSports. Adicionalmente, el encuentro decisivo entre Argentina y Marruecos pro la cita juvenilva EN VIVO a través de las plataformas de streaming, CHV en su sitio web, DGO y Prime Video.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)

DirecTV

  • DSports: 610 (SD) – 1610 (HD)
