Pronósticos Newcastle vs Manchester City: los Ciudadanos buscan hundir a las Urracas

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en Newcastle vs Manchester City, por fecha 12 de la Premier League.

Manchester City, con un Erling Haaland imparable, visitará a Newcastle United en la fecha 12 de la Premier League, buscando recortar la distancia que sacó el líder Arsenal, con cuatro unidades más. Las Urracas atraviesan un mal momento, con dos derrotas consecutivas en el certamen, y a tan solo dos puntos de la zona de descenso.

Antes del choque, que se disputará en el St. James’ Park, nuestro analista te entrega los mejores destacados para que consideres a la hora de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Newcastle vs Manchester City

Resultado final: Manchester City 1.90 Anotará en cualquier momento: Erling Haaland 1.80 Tiros de esquina de Newcastle: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Manchester City: Menos de 6.5 2.20

La guía sobre apuestas en la Premier League resulta útil para revisar tendencias, estilos y particularidades del torneo inglés. Con esa información, cada movimiento puede ejecutarse con más claridad en un choque donde ambos clubes llegan con realidades totalmente opuestas.

Un City encendido vs un Newcastle golpeado

Manchester City acumula cuatro triunfos consecutivos: viene de vencer 3-0 a Liverpool en el Etihad Stadium, después de superar a Borussia Dortmund con un contundente 4-1 en la Champions League.

Newcastle United, por su parte, cayó en sus dos últimas presentaciones en la liga, ambas como visitante: perdió 3-1 ante Brentford y también 3-1 frente a West Ham.

Resultado final: Manchester City – 1.90 en bet365

Haaland no para y sigue rompiendo récords

No alcanzan las palabras para describir el momento de Erling Haaland, quien marcó dos dobletes en la fecha FIFA, ante Estonia e Italia, para meter a su Noruega en el Mundial 2026. Fue el goleador de las Eliminatorias de la UEFA, con 16 conquistas en ocho presentaciones.

El Androide sigue rompiendo récords: suma 19 tantos en 15 partidos esta temporada con los Citizens.

Anotará en cualquier momento: Erling Haaland – 1.80 en bet365

Las estadísticas de los córners para las Urracas y los Ciudadanos

En sus cinco partidos como locales, las Urracas registraron más de tres saques de esquina a favor.

Por el contrario, los Citizens no alcanzaron los siete córners a su favor en ninguna de sus cinco presentaciones como visitantes en la actual Premier League.

Tiros de esquina de Newcastle: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Manchester City: Menos de 6.5 – 2.20 en bet365

Cuotas en Newcastle vs Manchester City

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Newcastle vs Manchester City: últimos partidos