Este miércoles se viene un partidazo por una nueva edición de la Supercopa de Europa. Certamen de la UEFA que enfrenta al actual monarca de la Champions League y finalista del Mundial de Clubes, el PSG de Luis Enrique, y también al último campeón de la Europa League, los ingleses del Tottenham Hotspur.
Partidazo a celebrarse en el Bluenergy Stadium de Italia y que marca el inicio de la temporada europea. Es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de este encuentro, a continuación, en RedGol.
¿A qué hora se juega la Supercopa de Europa?
PSG vs. Tottenham se juega este miércoles 13 de agosto a partir de las 15:00 horas de Chile en el Bluenergy Stadium de Italia.
|Países de LATAM
|13:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|14:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|15:00 horas
|Chile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|16:00 horas
|Argentina, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver en vivo por TV u ONLINE al PSG vs. Tottenham Hotspur?
Si quieres ver el encuentro por la Supercopa de Chile, podrás hacerlo por TV en Chile a través de las señales de ESPN y ESPN Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:
ESPN Premium
VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 241 (HD)*
CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
GTD/TELSUR: 70 (SD)
MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
TU VES: 522 (HD)
ZAPPING: 100 (HD)*
ESPN
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (HD)
ZAPPING: 90 (HD)
Adicionalmente, está la opción ONLINE del encuentro, el que podrás ver a través de la plataforma Disney Plus, ya sea que tengas plan Estándar o Premium.
Luis Enrique busca un nuevo título con el PSG. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images)
El probable XI de PSG vs. Tottenham:
- Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
- DT: Luis Enrique.
El probable XI del Tottenham vs. PSG:
- Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Djed Spence; Yves Bissouma, Joao Palhinha; Brennan Johnson, Pape Matar Sarr, Mohammed Kudus y Richarlison.
- DT: Thomas Frank.