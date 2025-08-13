Es tendencia:
Supercopa de Europa

PSG vs. Tottenham: Horario y dónde ver ONLINE y por TV la Supercopa de Europa

Conoce todos los detalles del duelo que animan este miércoles 13 de agosto parisinos y 'Spurs' por la Supercopa de Europa.

Por Franco Abatte

Franceses e ingleses se miden por la Supercopa de Europa.

Este miércoles se viene un partidazo por una nueva edición de la Supercopa de Europa. Certamen de la UEFA que enfrenta al actual monarca de la Champions League y finalista del Mundial de Clubes, el PSG de Luis Enrique, y también al último campeón de la Europa League, los ingleses del Tottenham Hotspur.

Partidazo a celebrarse en el Bluenergy Stadium de Italia y que marca el inicio de la temporada europea. Es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de este encuentro, a continuación, en RedGol.

¿A qué hora se juega la Supercopa de Europa?

PSG vs. Tottenham se juega este miércoles 13 de agosto a partir de las 15:00 horas de Chile en el Bluenergy Stadium de Italia.

Horario eventoPaíses de LATAM
13:00 horasMéxico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
14:00 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador.
15:00 horasChile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
16:00 horasArgentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver en vivo por TV u ONLINE al PSG vs. Tottenham Hotspur?

Si quieres ver el encuentro por la Supercopa de Chile, podrás hacerlo por TV en Chile a través de las señales de ESPN y ESPN Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN Premium
VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 241 (HD)*
CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
GTD/TELSUR: 70 (SD)
MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
TU VES: 522 (HD)
ZAPPING: 100 (HD)*

ESPN
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (HD)
ZAPPING: 90 (HD)

Adicionalmente, está la opción ONLINE del encuentro, el que podrás ver a través de la plataforma Disney Plus, ya sea que tengas plan Estándar o Premium.

Luis Enrique busca un nuevo título con el PSG. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

El probable XI de PSG vs. Tottenham:

  • Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
    • DT: Luis Enrique.

El probable XI del Tottenham vs. PSG:

  • Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Djed Spence; Yves Bissouma, Joao Palhinha; Brennan Johnson, Pape Matar Sarr, Mohammed Kudus y Richarlison.
    • DT: Thomas Frank.
