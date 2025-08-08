Con los más fuertes del continente: Colo Colo compite por inédito titulo a nivel sudamericano

Colo Colo está enfocado en la recta final de la Liga de Primera para lograr una remontada histórica. El elenco dirigido por Jorge Almirón este domingo visita a Everton con el objetivo de acercarse a los líderes del torneo.

Pero el Cacique no tan solo compite dentro de la cancha. Es que el Popular también participa por un inédito titulo a nivel continente. Esto tiene relación con El Premio Confut Sudamericana Nexa Tecnología, y que destacar la excelencia y las mejores prácticas en diversas áreas del ámbito futbolístico.

En este 2025, Colo Colo participa por el galardón en la categoría “Mejor acción social o sostenibles”. Los albos compiten gracias al Bioparque Conexión Puma y que tiene como objetivo ubicar al Cacique como el primer equipo sudamericano en alcanzar la carbono neutralidad.

Para ello, jugadores, funcionarios y hasta dirigentes apoyaron la restauración y reforestación de más de 1.500 hectáreas. La campaña contó con la participación de Conexión Puma en Chile con la empresa ISA Interchile. “Nos permite avanzar hacia la carbono neutralidad y aportar desde la institución deportiva y social más grande Chile en el cuidado y protección del medioambiente”, recalcó Aníbal Mosa en el inicio del proyecto.

La competencia de Colo Colo

El tema es que el Cacique ahora compite con rivales de palabras mayores. En la categoría “Mejor acción social o sostenible” se mide ante Botafogo que lleva la campaña “El patrocinio que nadie vio”. Esto tiene relación con una marca en su camiseta y que se utilizó en doce partidos para concientizar la lucha contra el cáncer de piel.

El otro contrincante es la campaña Doe Gols que lleva la señal Sportv también de Brasil. Esta cruzada ayuda a los niños de escasos recursos y se refleja en que cada gol del Brasileirao significa la donación de tres pares de tenis para quienes más lo necesiten.

Lamentablemente par el Cacique, en la categoría mencionada marcha último. De momento, Colo Colo solo tiene un 17,1%, muy por debajo de Botafogo y De Goals de Sportv. Cabe consignar que la ceremonia de entrega de premios ya está programada para septiembre. Por lo que aún hay tiempo de una nueva remontada de los albos.

