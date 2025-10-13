Colo Colo no lo pasó bien en el parón de la Liga de Primera y ahora trata de sacudirse para lo que viene. El Cacique debe visitar al líder Coquimbo Unido este fin de semana y, justo en la previa, recibe una gran noticia con sus lesionados.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz no pudo contar con Alan Saldivia, Alexander Oroz, Javier Correa y Fernando De Paul en las últimas semanas. Todos ellos arrastran molestias que los mantenían en duda para enfrentar a los Piratas y este lunes se conocieron novedades.

Y es que además de los jugadores de la selección chilena que disputaron el amistoso con Perú y el Mundial Sub 20, el Cacique también recupera otras figuras. Una noticia que alivia a un club que perdió los dos amistosos de preparación que tuvo ante Unión Española y Deportes Puerto Montt.

Javier Correa y Fernando De Paul están de vuelta en Colo Colo

Colo Colo y Fernando Ortiz respiran un poco más tranquilos al recuperar a dos titulares para visitar a Coquimbo Unido. Javier Correa y Fernando De Paul están de vuelta en el Cacique para volver al triunfo en la recta final de la temporada.

Javier Correa y Fernando De Paul ya entrenan con Colo Colo de cara al choque con Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

El delantero no había visto acción en las últimas jornadas luego de sufrir problemas físicos en la Supercopa ante la U. Su ausencia le pesó al Eterno Campeón por el pobre nivel de Salomón Rodríguez, el que Marcos Bolados maquilló con su actuación frente a Deportes Iquique.

En el caso del Tuto las cosas son tranquilizadoras. En el choque con los Dragones Celestes el portero sufrió una molestia en su rodilla, pero que no era de gravedad y que sólo lo tuvo en descanso por algunos días.

Eso sí, Alan Saldivia y Alexander Oroz todavía no pueden volver a jugar por Colo Colo. El defensor y el atacante pasaron por el quirófano para arreglar algunos dolores, pero su recuperación se ha extendido más de lo pensado.

La situación la celebra Fernando Ortiz, quien en los últimos amistosos intentó encontrar variantes que no aparecieron. Quedará esperar para ver si el DT apuesta por ambos para que sean titulares o los lleva de a poco.

Colo Colo recupera a Javier Correa y Fernando De Paul para lo que será un duelo vital ante Coquimbo Unido. El Cacique se prepara para ir a buscar los tres puntos que le permitan seguir peleando por una clasificación a copas internacionales y así arreglar en algo el terrible centenario que le han dado a los hinchas.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Con Javier Correa y Fernando De Paul ya de vuelta, Colo Colo entrena para lo que será su visita a Coquimbo Unido. El Cacique enfrenta al líder de la Liga de Primera este domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

