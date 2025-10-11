Los malos resultados no fueron la única razón por la que Colo Colo decidió sacar a Jorge Almirón. El técnico, además de sus terribles planteamientos en al temporada 2025, estuvo en la mira del Cacique luego de no darle espacio a la cantera.

Más allá de que Francisco Marchant se ganó su lugar a punta de esfuerzo, hubo nombres y momentos en los que varios juveniles pedían una oportunidad. Es por ello que la llegada de Fernando Ortiz le ha abierto posibilidades a los canteranos, pero el DT no está conforme.

Pese a que ha utilizado a varios jugadores que con el anterior entrenador no estaban considerados, quiere mucho más. Así por lo menos quedó claro este sábado, donde miró a varias opciones que pueden dar el salto al primer equipo del Cacique.

Fernando Ortiz llega a ver a la cantera de Colo Colo para buscar jugadores

La mañana de este sábado en el Estadio Monumental hubo acción del fútbol joven. La Sub 20 y la Sub 18 de Colo Colo jugaron ante Cobresal en la Ruca, duelos en los que Fernando Ortiz estuvo presente.

Fernando Ortiz llegó a ver a la Sub 20 y Sub 18 de Colo Colo este sábado en el Monumental. Foto: Colo Colo.

Pese a que el primer equipo del que está a cargo tuvo descanso el fin de semana, el técnico albo no para de trabajar. De buzo y junto a su cuerpo técnico estuvo mirando a los jugadores juveniles del Eterno Campeón para ver si alguno de ellos se suma al plantel.

En la jornada, el DT pudo ver los triunfos de ambos elencos. Primero con la Sub 20, donde se impusieron por 2 a 1 con goles de Manley Clerveaux y Milován Velásquez. Por su parte, la Sub 18 venció por 3 a 1 a los Mineros con tantos de Gedeon Díaz y Jerall Astudillo. De estos, tanto el extremo como el delantero han sido considerados.

El haitano y el goleador juveniles ya han sido considerados por Fernando Ortiz e incluso han ido a la banca, aunque sólo el puntero es quien ha visto acción. Eso sí, su compañero suma bonos cada vez más ante el terrible momento de Salomón Rodríguez.

Quedará esperar para ver si es que ambos pueden ser convocados para los trabajos pensando en el duelo con Coquimbo Unido. Aunque más allá de eso, los hinchas valoran que el DT esté mirando en vivo a los canteranos y no como pasaba con Jorge Almirón.

Fernando Ortiz marca una importante diferencia y ratifica su compromiso de observar a los juveniles para encontrar opciones para el primer equipo. Colo Colo necesita variantes ante los malos resultados que ha tenido con sus actuales suplentes y busca en su cantera la solución en un año para el olvido.

Fernando Ortiz sigue mirando juveniles para poder potenciar a Colo Colo de cara a la recta final. El Cacique se prepara para visitar a Coquimbo Unido por la Liga de Primera el próximo domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas.

