Los hinchas de Universidad de Chile se han comenzado a ilusionar con el regreso de uno de sus últimos grandes goleadores, de manera que venga a potenciar el plantel para la temporada 2026 en el mercado de fichajes.

Felipe Mora es el nombre que aparece en el radar y que hace latir corazones bullangueros, teniendo en cuenta que termina contrato al final de esta temporada con el Portland Timbers de la MLS.

Pero hay una cláusula que no había sido tomada en cuenta y que podría frenar las aspiraciones azules como su fichaje estrella para el próximo año, algo que ha sido revelado.

Se trata de una renovación de contrato por una temporada más que puede tomar desde la MLS, donde ahora ponen en manos del club y del jugador lo que puede pasar con su futuro.

Felipe Mora puede renovar por una temporada más en su club.

¿Cuándo termina contrato Felipe Mora en la MLS?

Fue César Merlo quien en sus plataformas digitales entregó detalles de la situación de Felipe Mora, quien de inmediato le puso un freno a la ilusión de Universidad de Chile.

“Aún no está claro si Felipe Mora dejará Portland Timbers a fin de año”, dejando en claro que es cuando termina su contrato, que es de donde se agarra la esperanza de la U.

“Si bien su contrato termina en diciembre, el club tiene opción de extenderlo hasta 2026 y no tomó una decisión aún”, detallan.

En esa misma línea, confirma que, por ahora, el delantero y uno de los goleadores de la U, por ahora, sólo “está enfocado en jugar los playoffs”.

