Hace algunos días se reveló que Felipe Mora, quien milita actualmente en el Portland Timbers de la MLS, podría concretar su pronto su regreso a Universidad de Chile, donde aseguran que el jugador estaría interesado en volver a vestir la camiseta azul.

El jugador nacional termina contrato este año con el equipo de la MLS, lo que abre la posibilidad. “Se comienzan a visualizar para fin de temporada ciertos nombres. Ahí es que surge el de Felipe Mora, jugador que ya fue preguntado por la U en diciembre-enero para ver las posibilidades de venir”, comentó Marcelo Díaz en TNT Sports.

“Tengo entendido que el jugador está interesado, está interesado en volver a Chile y a la U. Él obviamente va a esperar cualquier comunicación. Tengo entendido que del lado de la U también interesa”, agregó.

Este es el sueldo de Felipe Mora en la MLS

Según datos de Capology, el futbolista chileno, que llegó al Portland Timbers en 2020, percibe un salario anual de $1.275.000 dólares, cifra equivalente a 1.211 millones de pesos chilenos.

De forma semanal, el exjugador de U de Chile recibe un salario de 24.519 dólares (unos 23,3 millones de pesos chilenos), sin considerar posibles bonificaciones.

La carrera de Felipe Mora

El jugador inició su carrera profesional en Audax Italiano, donde militó entre 2011 y 2016, antes de incorporarse a Universidad de Chile para la temporada 2016-2017, Posteriormente, dio el salto al fútbol mexicano al fichar por Cruz Azul.

Durante su paso por México, también defendió los colores de Pumas UNAM, primero en condición de préstamo y luego de manera definitiva. En 2020, el futbolista emigró a la MLS para sumarse al Portland Timbers, club en el que continúa actualmente.