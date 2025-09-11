En la selección chilena la falta de gol es un problema grave. Atrás quedó la época dorada en la que se contaba con delanteros de fuste como Iván Zamorano, Marcelo Salas, Humberto Suazo, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Este año la Roja fue incapaz de marcar un gol en las eliminatorias. En los seis encuentros oficiales disputados no supo celebrar, primero con Ricardo Gareca en la banca y luego con Nicolás Córdova.

Un asunto que Johnny Herrera piensa que se puede solucionar llamando a dos delanteros identificados con la Universidad de Chile que han tenido pocas chances.

“Están Felipe Mora y Nicolás Guerra. La otra vez el Nico hizo tres goles y no lo llamaron más”, señaló el ex arquero en TNT Sports sobre el amistoso ante Panamá a comienzo de año, en el que la Roja jugó conta una selección B de Panamá.

Nicolás Guerra marcó tres goles ante Panamá a comienzo de año

Los números de Guerra y Mora

Lo cierto es que ese duelo ante Panamá fue el único encuentro que el Kun Guerra ha disputado con la camiseta de la selección, pues nunca más volvió a tener oportunidades. Eso sí, este año incluso perdió la titularidad en la U. de Chile.

En tanto Mora, que está en la MLS, ha sido un jugador que ha tenido algunas ocasiones. Son 11 partidos los disputados por la selección, seis de ellos entre las eliminatorias a Qatar y al Mundial 2026.

El único gol que tiene lo marcó ante Guinea, en el 2019, en un amistoso disputado en Alicante. A sus 32 años, parece lejana la chance de que juegue el Mundial del 2030.

La opción de Damián Pizarro

El otro delantero joven que le nombraron a Johnny Herrera fue a Damián Pizarro, quien pasó en el reciente mercado de pases del Udinese al Le Havre, de la Ligue 1 de Francia.

“El problema es que tampoco hace goles”, señaló, aunque en realidad en el cuadro italiano no jugó prácticamente nada el año pasado y habrá que ver si en el elenco galo logra tener una temporada más consistente.