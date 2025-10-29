El 2025 se acerca a su fin y con ello distintos jugadores nacionales comienzan a definir su futuro, siendo uno de ellos el delantero Felipe Mora, quien suena con fuerza para regresar a Universidad de Chile, mientras que al mismo tiempo la MLS sigue siendo apareciendo como opción.

El delantero actualmente milita en el Portland Timbers de la liga de Estados Unidos, club al que llegó el 2021, y en donde ha logrado ganarse su puesto en la oncena titular.

Sin embargo, su contrato está por terminar y por lo mismo, comienzan los rumores sobre donde militará la próxima temporada.

¿Felipe Mora se queda en la MLS o regresa a la U?

Según reveló el periodista Renzo Luvecce, el jugador nacional aún no renueva con Portland Timbers, pero quedaría muy poco para definir que sucederá con su futuro.

“Una vez que finalice la participación de su equipo en la MLS, la dirigencia del club le comunicará si avanzan con una posible renovación automática para 2026 y Manuel Mayo sostiene negociaciones directas con su entorno”.

ver también Felipe Mora detalla su momento justo cuando suena como refuerzo de U de Chile: “Muy feliz de…”

Asimismo, agrega que el jugador tiene ganas e ilusión de regresar al club de sus amores, pero “los azules deben jugársela con una oferta concreta y si convence, él no renovaría parar llegar como jugador libre a los azules de cara al 2026”.

Publicidad

Publicidad

“Me indican que si La U se adelanta, la probabilidad de que se concrete su vuelta es alta, pero depende netamente de la dirigencia”, puntualizó.

Felipe Mora está cerca de definir donde jugará la próxima temporada/Getty Images)

La carrera de Felipe Mora

El jugador de 32 años comenzó su carrera en Audax Italiano el 2011, para luego el 2016 dar el salto a Universidad de Chile. Con los azules se coronó campeón el 2017 de la Primera División.

Publicidad

Publicidad

Luego paso por la liga mexicana en donde militó en Cruz Azul y Pumas UNAM. El 2020 llegó a la MLS donde ha disputado 157 partidos con los Portland Timbers, convirtiendo en 52 ocasiones.