Copa Sudamericana

No los quieren: solicitan suspender banderazo de hinchas de U. de Chile

Los hinchas de U. de Chile citaron a un banderazo para despedir al equipo que hoy parte a Argentina. Sin embargo...

Por Javiera García L.

U. de Chile parte hoy a Argentina
U. de Chile parte hoy a Argentina

U. de Chile está por subirse al avión que lo llevará a Argentina para disputar la revancha contra Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana. Después del empate por 2-2 en la ida, los azules se ilusionan con dar el golpe al otro lado de la cordillera y anotarse en la final.

El duelo contra el Granate no tendrá público del Romántico Viajero por el castigo de la Conmebol. Este jueves a las 19:00 horas, la U cumple el segundo de siete partidos de visita sin público, todo como resultado de los serios incidentes vividos contra Independiente en octavos de final.

Considerando esto, los hinchas de U. de Chile citaron a un banderazo a las 9:00 horas de este miércoles en el Centro Deportivo Azul. La idea es darle la mejor despedida al equipo para que sientan toda la energía que faltará en el Estadio Ciudad de Lanús.

Sin embargo, hay problemas. Eduardo Durán, diputado por el Distrito 13, solicitó a la Delegación Presidencial que el banderazo sea suspendido. “Este tipo de actividades ha derivado reiteradamente en graves desórdenes, lanzamiento de fuegos artificiales, daños al espacio público y actos de violencia que alteran la tranquilidad y seguridad de los vecinos”, explicó.

Los hinchas de U. de Chile citaron a un banderazo en el CDA | Photosport

¿Disney+ o DGO? Dónde ver ONLINE a Universidad de Chile vs. Lanús EN VIVO por Copa Sudamericana 2025

Solicitan suspender el banderazo de U. de Chile

“En los últimos dos banderazos, se registraron hechos graves, uno que terminó con un incendio en La Serena y otro con incidentes en el Hotel Hilton, y enfrentamientos con Carabineros en el Estadio Nacional”, ejemplificó Durán.

Es por eso que pidió que Carabineros actué de manera preventiva en el lugar y que Joel Olmos, alcalde de La Cisterna, tome cartas en el asunto y ejerza su deber “de proteger a la comunidad”.

