El 4 de mayo había sido la última vez que Felipe Mora había marcado por el Portland Timbers de la MLS, incluso desde el mes de septiembre que no era titular en su cuadro.

Pero anoche, en el repechaje para los playoffs el ex delantero de Universidad de Chile regresó con todo a mover las redes, en la victoria por 3-1 ante el Real Salt Lake.

Una situación que se dio en un momento especial del goleador, quien hace pocos días fue papá por segunda vez, esta vez de una niñita que le trajo toda la suerte en su carrera.

Algo que, también tiene en alerta a Universidad de Chile, que lo tiene como opción de fichaje estrella para 2026, pese a que el club lo puede renovar en la MLS, por eso es importante conocer la opinión del propio jugador.

Felipe Mora termina contrato con Portland Timbers, pero pueden renovarlo por una temporada más, lo que hace tiritar a la U. (Photo by Soobum Im/Getty Images)

Felipe Mora fue figura en el Portland Timbers

Felipe Mora sabe que la U siempre lo tiene en su radar, pero con el doblete de anoche toma un tremendo respiro con el Portland Timbers en los playoffs de la MLS, donde quiere ser protagonista.

Luego del nacimiento de su hija, la marraqueta llegó más crujiente que nunca, por lo mismo se le abrió el arco, pero también esta opción puede alejarlo de volver a los azules.

“Muy contento de volver a playoffs después de tanto tiempo, la verdad que este grupo trabajó muy duro durante el año y qué mejor que coronarlo hoy día. Muy feliz también por el nacimiento de mi hija que está en casa viéndolo con mi esposa”, comentó a la transmisión de la MLS.

En ese sentido, también celebró por volver a anotar: “Por ahí no se me había abierto el arco y doy gracias a Dios que se me abrió en un partido muy importante para nosotros, así que muy contento”.

