Qué duda cabe, la temporada del centenario de Colo Colo ha tenido muchos jugadores cuestionados. Uno es el capitán del equipo, Esteban Pavez, quien estuvo dos partidos fuera de las convocatorias de Fernando Ortiz. Aunque ya tuvo minutos en la victoria sobre Ñublense en Chillán.

Otro de los que ha recibido muchas críticas por su nivel es el lateral izquierdo Erick Wiemberg, quien parece no tener rival por el puesto en el plantel albo. De todas maneras, el valdiviano está consciente de que ese descenso en el rendimiento es un problema global.

“En comparación con el año pasado, ha habido una baja de rendimiento. Personalmente me hago cargo. En los últimos partidos se mostró que el nivel está subiendo. Pero está más bajo que el año pasado”, reconoció el zurdo carrilero, quien llegó al Cacique desde Unión La Calera.

Erick Wiemberg Andres Pina/Photosport

Eso sí, el marcador de punta que dio sus primeros pasos como profesional en Deportes Valdivia sabe que es parte de la actividad. “Son cosas del fútbol, hay momentos buenos y malos. Lo importante es sobreponerse a eso y volver a levantar”, aseguró Wiemberg. Algo que los albos quieren confirmar en el duelo frente a Unión Española de la fecha 27.

Wiemberg da la receta de los cuestionados de Colo Colo: “Si uno presta oído, la cabeza estaría en las nubes”

Para Erick Wiemberg, los jugadores cuestionados de Colo Colo tienen claro lo que hacer. “Realmente no nos preocupamos de eso hasta que termine el campeonato”, admitió el zurdo, quien suma 20 partidos en la Liga de Primera 2025.

Sabe, eso sí, que el principal objetivo es obtener un cupo a copas internacionales con el Eterno Campeón. “Si uno presta oído a todo lo que se dice afuera, la cabeza estaría por las nubes”, fue la reflexión del valdiviano de 31 años. Lo primordial es vencer a los hispanos, que luchan por evitar el descenso directo.

Erick Wiemberg ante Deportes Limache. (Raul Zamora/Photosport).

“Tenemos cuatro finales y debemos ganar los cuatro partidos para acceder a copas internacionales. Nuestro enfoque total está metido en eso. A final de año se verá quiénes quedan y quiénes se van”, cerró Erick Wiemberg, quien tiene contrato hasta diciembre de 2027 en Colo Colo.

¿Cuándo juegan los hispanos ante Colo Colo en la fecha 26 Liga de Primera 2025?

Unión Española recibirá a Colo Colo en la fecha 27 de la Liga de Primera 2025. El partido se jugará el sábado 8 de noviembre en el estadio Santa Laura a contar de las 15 horas.

Así van Unión Española y Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

Unión Española sólo está por delante de Deportes Iquique en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 al cabo de 26 fechas.

