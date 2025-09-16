Platense es una de las grandes revelaciones este año en el fútbol argentino. Salió campeón en el primer semestre y ahora tiene al goleador del torneo: el paraguayo Ronaldo Iván Martínez, con 5 anotaciones.

El nombre ya es llamativo. De hecho, sus padres lo bautizaron así en 1996 en honor al brasileño Ronaldo Nazario y al delantero chileno Iván Zamorano, dos estrellas del fútbol mundial en esa época.

Tras empezar su carrera en Cerro Porteño, explotó en el fútbol trasandino. De hecho se lució con un gol de chilena en el último encuentro ante Defensa y Justicia.

Así concretó una semana soñada, pues fue convocado por Gustavo Alfaro para la selección paraguaya y fue titular ante Perú, en la última fecha. Ahora sueña con ir al Mundial.

Ronaldo Iván sueña con seguir en lo alto

El delantero expresó que “estoy contento por la semana que tuve. Para mí todo fue un sueño, fue todo muy rápido para mi y si sigo por ese camino con el gol, creo que ese trabajo me va llevar hacia el Mundial”.

Indicó que “Alfaro me habló bastante, que ya me venía siguiendo. Me dijo para seguir así como estaba, haciendo bien las cosas y que después se iba a dar todo”

“Hoy en día estamos llegando un poquito más, como que también estoy más fino, más tranquilo. Contento por venir sumando y más que nada estar entre los goleadores es para mí es muy lindo también”, expresó Martínez.

Sobre su gol de chilena, manifestó que “sí, muy lindo gol la verdad. ¡Una locura!”, dejando en claro que atraviesa un momento excepcional en su carrera.