Luego de haber sido convocado a la selección chilena para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, varias figuras fueron a pelear con todo en sus clubes. Una de ellas es Maximiliano Rodríguez, quien no lo estaba pasando bien en Platense.

El delantero llegó desde Huachipato al Calamar y fue parte del plantel que conquistó el Apertura de la Liga Profesional Argentina. Sin embargo, una lesión lo mantuvo casi sin jugar en la primera rueda y ahora intenta ganarse una camiseta de titular. Y para lograrlo, este viernes se matriculó con un agónico gol.

El artillero criollo fue el héroe del campeón trasandino y marcó el tanto que les dio el empate frente a San Martín. Una jornada de oro y para la que necesitó apenas 15 minutos en la cancha.

Maximiliano Rodríguez salva a Platense de la derrota

La aventura de Maximiliano Rodríguez en Platense se estaba complicado, pero este viernes demostró que puede ser un aporte. El chileno se vistió de héroe para darle el empate 2 a 2 en la agonía ante San Martin, sumando un punto de oro para seguir soñando con playoff.

Maximiliano Rodríguez marcó su primer gol con la camiseta de Platense. Foto: Platense.

La visita logró ponerse en ventaja temprano luego que a los 3′ minutos de juego Diego González ganara un cabezazo en el área. No obstante, el Calamar respondería rápido y en los 12′ encontró el empate con Ronaldo Martínez con la misma fórmula.

El ex Huachipato estaba mirando todo esto desde el banquillo y fue testigo de cómo San Martín nuevamente tomó la delantera en el marcador. En los 67′ Tomás Fernández apareció por el segundo palo luego de un tiro de esquina y marcó el 1 a 2 que en un principio fue anulado por fuera de juego pero que el VAR confirmó.

Con este panorama, en Platense decidieron apostar por Maximiliano Rodríguez y lo mandaron a la cancha en los 80′ minutos de juego. Las cosas parecían terminar así, pero el chileno aparecería en la agonía.

En la última jugada del partido, un contragolpe terminó en un centro al área que conectó con un frentazo que les dio el 2 a 2. Un resultado que los deja en el noveno luego de la tabla de posiciones del Grupo B, a 2 de Sarmiento, el último que se está clasificando a los playoff.

Maximiliano Rodríguez mantiene vivo el sueño de Platense de pelear por un inédito bicampeonato. El chileno corta su sequía y le da un empate sufrido a un Calamar que quiere defender su corona hasta el final.

¿Cuáles son los números de Maximiliano Rodríguez en Platense?

Con su actuación ante San Martín, Maximiliano Rodríguez llegó a los 10 partidos oficiales en total disputados con Platense. En ellos ha aportado con 1 gol y no tiene asistencias en los 325 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido de Platense?

Maximiliano Rodríguez espera seguir sumando minutos y rompiendo redes con la camiseta de Platense en la Liga Profesional Argentina. El próximo sábado 4 de octubre desde las 19:00 horas el elenco del chileno visita a Atlético Tucumán.