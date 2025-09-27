Después de dejar atrás su terrible paso por el Southampton, Ben Brereton se enfoca y de qué manera en su nuevo desafío. Este sábado el delantero fue titular y pieza clave en el empate del Derby County marcando un tremendo golazo.

El atacante, que volvió a ser considerado en la selección chilena y quiere estar en la próxima fecha FIFA, cortó su sequía para reencontrarse con los abrazos. Todo con una verdadera joya que sacó aplausos y silencio a sus críticos en Inglaterra.

La conquista le permite acabar con una larga racha sin poder marcar. Su última conquista había sido el 18 de abril ante el Cardiff, por lo que tuvo que esperar cinco meses para poder festejar una vez más.

Ben Brereton marca un golazo para salvar al Derby County

Ben Brereton acaba con su sequía y se reencuentra con los goles en sus primeros partidos con el Derby County. Este sábado el chileno le dio un sufrido empate 1 a 1 a su equipo ante el Wrexham en la Championship para sumar un punto de oro.

Ben Brereton lideró el empate del Derby County ante Wrexham y marcó un golazo. Foto: Derby County.

El delantero fue titular y estuvo jugando más cargado a la izquierda, aunque tratando de infiltrarse por el centro. La apertura de la cuenta cayó en los 59′ minutos para el local gracias a Lewis O’Brien.

Las cosas se le complicaban y mucho al Derby County, que está en la parte baja de la tabla de posiciones de la Championship. Sin embargo, Ben Brereton salió al rescate para poder mantenerse lejos del último lugar.

Fue en los 72′ cuando una gran jugada colectiva terminó con el chileno encarando a la portería. Sacándose a su rival, probó con un remate desde fuera del área que dejó sin opciones al portero rival, dándole el 1 a 1 a su equipo.

Con esto, el artillero suma confianza y silencia a los críticos que aparecieron luego de su último partido. Sin duda un golpe anímico importante para reencontrarse con su mejor versión.

Ben Brereton vuelve al gol en Inglaterra y todo Chile lo celebra. El delantero sigue dando la pelea para poder ser el de antes y el Derby County festeja un empate de oro gracias a su gran apuesta en el mercado.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton esta temporada?

Con su actuación ante el Wrexham, Ben Brereton llegó a los 5 partidos oficiales disputados en total esta temporada entre Southampton y Derby County. En ellos ha aportado con 1 gol y no tiene asistencias en los 345 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo del Derby County?

Ben Brereton se saca la mufa y ahora se enfoca en seguir brillando con el Derby County. El próximo partido del equipo del chileno será el martes 30 de septiembre cuando desde las 16:00 horas reciban al Charlton.