El quinto chileno de Independiente de Avellaneda llegará junto a Gustavo Quinteros en el staff técnico. Son varios los jugadores nacionales que militan en el Rojo, que tiene un trío de futbolistas en el plantel adulto: Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

También figura Simón Pinto, un lateral derecho que juega en el equipo reserva del Rey de Copas. Y una vez que Quinteros tome el mando de la plantilla estelar del elenco de Avellaneda, habrá un nuevo compatriota en uno de los clubes más grandes de Argentina y América.

Las referencias son para Maximiliano Quezada, quien continuará como ayudante de campo del DT argentino-boliviano. Será el tercer club en el que acompaña a Quinteros. Antes fue campeón junto a él en Vélez Sarsfield y estuvo en la breve y frustrante experiencia en Gremio de Porto Alegre.

Maximiliano Quezada (a la derecha) posa junto a Leandro Desábato, primo y ayudante de Gustavo Quinteros. (Foto: Cedida).

Quezada cuenta con una vasta experiencia en el fútbol profesional, donde cumplió diferentes roles. Es abogado y gestor deportivo. Fue gerente general de Santiago Morning. Trabajó junto a Nicolás Córdova en Palestino y Santiago Wanderers. En la gerencia deportiva de Azul Azul cuando Ronald Fuentes ocupaba aquel cargo. Y en el área administrativa de Bolívar de La Paz.

Su arribo a Argentina fue para trabajar en la reserva de Racing Club de Avellaneda. Allí fue asistente de Sebastián Grazzini, otrora enganche que pasó por Rangers de Talca e incluso asumió interinamente como DT de la Academia. Quezada también lo secundó en Platense.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras en Colo Colo cobró un millón de dólares, este sería el nuevo sueldo de Gustavo Quinteros en Independiente

Maxi Quezada, el chileno que será ayudante de Quinteros en Independiente

Fue el mismo Gustavo Quinteros quien explicó el rol de Maxi Quezada en Vélez, seguramente la misma función que le encomendará al chileno en Independiente de Avellaneda. “Se encarga de los movimientos ofensivos específicos, definición y demás“, dijo el estratego oriundo de Cafferatta en octubre del año pasado.

“Han mejorado un montón los jugadores. Más allá de ese trabajo los futbolistas resuelven muy bien y corren como animales”, añadió Quinteros sobre el desempeño de Quezada, quien seguirá como miembro de su staff técnico en el estadio Libertadores de América.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Así lo informó el periodista Matías Martínez, quien reveló el grupo que llegará junto al DT. Estará su primo, Leandro Desábato y su hijo, Rodrigo Quinteros. Como preparador físico, figura Hugo Roldán, quien recorrió largo camino junto al ex seleccionador de Bolivia y Ecuador. Incluidos sus pasos por Colo Colo y la Universidad Católica.

Hugo Roldán saluda a la gente de Colo Colo con el puño en alto. (Marcelo Hernandez/Photosport).