Pronósticos Newcastle United vs Barcelona: el St James’ Park está listo para recibir a los Culés

Newcastle United y Barcelona harán su debut en la Champions League cuando se enfrenten este jueves 18 de septiembre en St. James’ Park. Los Culés iniciaron LaLiga de manera invicta, con tres triunfos y un empate, aunque llegarán con bajas sensibles como la de Lamine Yamal, ausente también en la reciente goleada 6-0 sobre Valencia.

El conjunto local viene de vencer 1-0 a Wolverhampton con gol de Nick Woltemade, fichado para reemplazar a Alexander Isak. Fue la primera victoria en la Premier League tras dos empates y una derrota por 3-2 en casa frente a Liverpool.

En la antesala de este desafío, nuestro analista te brinda los tres pronósticos destacados para que contemples antes de hacer tus apuestas.

Al menos dos festejos culés en Inglaterra

En tres de sus cuatro partidos en LaLiga, el Barcelona de Hansi Flick convirtió más de un gol. Le marcó tres a Mallorca y Levante y viene de anotar seis frente a Valencia.

En 11 de los 14 juegos que disputó en la Champions League anterior, el cuadro culé celebró dos o más anotaciones.

Anthony Gordon, un peligro para las defensas

Anthony Gordon no pudo estar disponible en el último juego de Newcastle United debido a su expulsión frente a Liverpool. En ese encuentro, había rematado tres veces y una de ellas fue entre los tres palos. En el juego de la J1, contra Aston Villa realizó siete tiros: dos a puerta, uno fuera y cuatro bloqueados.

Además, fue titular en Inglaterra vs Serbia, partido en el que disparó tres veces al arco.

Ferran Torres brilla en el comienzo de la temporada

Ferran Torres lleva dos goles y tres asistencias en los cuatro partidos de la liga española. Anotó contra Mallorca y Levante y aportó una asistencia frente a Valencia. Además, anotó un tanto en la goleada 6-0 de España sobre Turquía.

