Cristián Caamaño analizó lo que será el duelo de Universidad de Chile contra Alianza Lima en Perú, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El periodista de Deportes en Agricultura manifestó su confianza en los que puedan hacer los azules, tanto de visita como de local.

“Yo creo que la U no va a cambiar mucho lo que ha mostrado en la Copa Libertadores y la Sudamericana, en un partido que tiene un condimento especial porque es un cuartos de final. No es habitual en el fútbol chileno que un cuadro nacional esté en cuartos de final”, dijo Caamaño.

El rostro de la 92.1 FM agregó que “la U tiene la buena noticia que no es contra un brasileño ni un argentino. Le quita ese riesgo alto y mayor de no ser favorito. La U tiene todos los argumentos para superar esta llave, después veremos o no si responde al favoritismo”.

“Pero la U tiene con qué imponerse desde el juego, de ser superior al rival. Después habrán situaciones del juego que son inmanejables como una expulsión o un penal. Pero viendo jugar a los dos equipo el último tiempo, independiente que la U no ha sido todo lo regular, creo que la mejor versión de la U es superior a la mejor versión de Alianza. No tengo dudas“, complementó el periodista.

Es más: Caamaño está seguro que la U no saldrá a especular ni en Perú ni en Coquimbo, con la misma vocación ofensiva que ha caracterizado al equipo dirigido por Gustavo Álvarez.

“La U tiene que superar a Alianza desde el juego. Y tiene esos argumentos. La U no tiene el argumento de la refriega, de sumar musculo en el mediocampo ni de jugar defensivamente. No”, expuso.

Caamaño sentenció que “la U en ningún partido, ni en Brasil salió a especular. Por lo tanto uno imagina que en Lima tampoco traicionará su propuesta, más allá que juegue de volante central Javier Altamirano, Marcelo Díaz o el Bigote Rodríguez. La U tiene una forma de jugar que necesita tener el balón, y eso lo tiene muy aprendido“.

La U enfrenta a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva. El Chuncho busca medio cupo a las semifinales de la Copa Sudamericana.

