Universidad de Chile ya está en Perú para enfrentar a Alianza Lima, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En el medio local se ha hablado de un grado de favoritismo de los azules, pero Rafael Olarra puso cautela.

“Yo encuentro que es una llave compleja y difícil. Alianza ha tenido un año internacional bastante provechoso, ha eliminado a equipos importantes. Boca Juniors, por ejemplo”, dijo Olarra en ESPN.

Agregó que “Boca no es el mismo equipo, pero sigue siendo Boca. Y eliminarlo en una Copa Libertadores o Sudamericana, son campeonatos distintos y no era fácil”.

La mesura de Rafa Olarra por la U contra Alianza

“Alianza es un equipo que tiene jugadores con mucha experiencia como Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Es un equipo rocoso, difícil, manejador de los tiempos y bandas muy rápidas “, complementó.

La U viene de golear a Colo Colo en la Supercopa: Rafa Olarra cree que la U no es tan favorita contra Alianza Lima.

El ex defensa de Universidad de Chile y la selección expone que el cuadro peruano “es un lindo rival, y esa posibilidad de ver a la U con mayor regularidad, y como favorita… Yo no estaría tan seguro de ese favoritismo de la U contra Alianza”.

El Flaco sentencia que “yo tendría más mesura respecto a lo que va a encontrar se va a encontrar la U, este equipo muy trabajado y que sabe muy bien a lo que juega. Eso de un rival es muy peligroso”.

El Chuncho visita a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La revancha está pactada para el jueves 25 en Coquimbo.