Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por la Copa Sudamericana, pero además, comienza a trabajar en las sanciones impuestas por la Conmebol luego de la violencia ante Independiente.

Entre los principales castigos, estuvo la descalificación del Rojo, más los 7 partidos como local sin público y los 7 encuentros como visitante sin poder llevar a sus hinchas, tanto para el club chileno como el argentino. Además, hay otras multas económicas de por medio.

El castigo que empieza a cumplir U. de Chile

Una de las sanciones que recibió Universidad de Chile e Independiente y que para muchos pasó “piola”, fue la obligación de publicar en redes sociales una campaña comunicacional en contra de la violencia y el racismo, tal como lo decía el fallo.

“Publicar en las redes sociales oficiales de los clubes una campaña comunicacional con la frase ‘BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA’ durante los tres días previos a su próximo partido, la cual tendrá que ser aprobada previamente por la Dirección de Marketing de la CONMEBOL”, decía el fallo del organismo con sede en Paraguay.

Pues bien, como Universidad de Chile enfrenta esta semana a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, es que desde el Romántico Viajero subieron a sus redes una imagen con el mensaje solicitado por la Conmebol.

“Ningún color justifica la violencia. Basta de racismo, discriminación y violencia”, dice la publicación de U. de Chile, junto a una camiseta del club en blanco y negro. De esta manera, empiezan a ponerse al día con los castigos impuestos desde Paraguay.

Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas, en un duelo que se jugará en Perú. Los Azules cumplirán también el primero de siete partidos sin poder llevar a hinchas como visitantes por un torneo internacional.