Pronósticos Manchester City vs Napoli: Erling Haaland va por su gol 50 en Champions League

Manchester City y Napoli se enfrentarán este jueves, en la primera jornada de la UEFA Champions League 2025/26, en un duelo que promete ser apasionante. Los Citizens llegan con dos derrotas en sus cuatro partidos de Premier League, mientras que los Napolitanos triunfaron en sus tres presentaciones y se ilusionan con volver a pelear en lo más alto de la Serie A.

El choque entre ingleses e italianos estará marcado por dos protagonistas: Erling Haaland, que busca su gol número 50 en la competencia para meterse en el top 10 de máximos anotadores de la historia, y el regreso de Kevin De Bruyne a Etihad Stadium, el hogar de su antiguo club.

En la previa de este partido, nuestro especialista te otorga los tres pronósticos destacados para que contemples antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Manchester City vs Napoli

Anotará en cualquier momento: Erling Haaland 2.02 Anotará o dará una asistencia: Kevin De Bruyne 3.30 Córners de Manchester City en el primer tiempo: Menos de 2.5 2.07

Erling Haaland sigue rompiendo redes

Erling Haaland viene de anotar dos goles en el Derbi de Manchester, para el triunfo 3-0 de los Ciudadanos ante los Red Devils. El noruego ya lleva cinco tantos en cuatro juegos de Premier League esta temporada.

Además, rompió récords en la fecha FIFA, al marcar cinco goles y dar dos asistencias en la histórica goleada de su selección frente a Moldavia, por 11-1. También había celebrado el único tanto del encuentro ante Finlandia.

El “Androide” registra 49 goles en 48 partidos de UEFA Champions League. Está a uno de Filippo Inzaghi y a dos de Thierry Henry y Mohamed Salah, que ocupan el puesto 10 como máximos anotadores en la competencia.

Anotará en cualquier momento: Erling Haaland – 2.02 en Betano

Un partido muy especial para De Bruyne

Kevin De Bruyne es uno de los grandes protagonistas de la primera fecha de la Champions League, ya que volverá a jugar un partido oficial en el estadio de Manchester City, su antiguo club.

El mediocampista belga lleva dos goles en tres partidos de Serie A y aportó tres tantos y una asistencia en sus dos juegos en la fecha FIFA.

Anotará o dará una asistencia: Kevin De Bruyne – 3.30 en Betano

Menos de tres córners para los Ciudadanos en el primer tiempo

En sus dos actuaciones como local esta temporada, los Citizens contaron con menos de tres córners en los primeros 45 minutos. Solo en uno de sus cuatro juegos superaron esa cantidad de saques de esquina en la primera mitad.

Además, en cinco de sus anteriores seis localías, también registraron dos tiros de esquina o menos en el primer tiempo.

Córners de Manchester City en el primer tiempo: Menos de 2.5 – 2.07 en Betano

Cuotas en Manchester City vs Napoli

