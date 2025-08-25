Lentamente U de Chile retoma cierta normalidad tras la tragedia que sufrieron los azules en Avellaneda. El Bulla debe comenzar a preparar lo que será su próximo encuentro, nada más ni nada menos que ante Colo Colo en una nueva edición del Superclásico.

Este choque puede servir como una buena muestra de apoyo no solo entre los propios jugadores, sino que también entre los hinchas, quienes son los que más sufrieron con los brutales ataques de la parcialidad de Independiente.

Así por lo menos lo entiende un emblema del Cacique como Gabriel Mendoza, quien en charla con el sitio BolaVip Chile aseguró que sería bueno que la brega entre albos y azules descomprima en algo un ambiente bastante tenso.

Gabriel Mendoza empatiza con la U

El campeón de la Copa Libertadores 1991 con los albos aseguró que “el fútbol tiene que continuar y ahora las instancias están a nivel administrativo. Creo que el Superclásico va a sacar a la U como a Colo Colo de un ambiente que se empieza a vivir desde hoy”.

“Uno se ha visto involucrado en lo que sucedió en Argentina. Los hinchas tienen que alentar a su equipo y dejar esas rencillas entre hinchadas. Eso se ve reflejado en la cantidad de gente que va a los estadios, los cánticos y el folklore del fútbol”, agregó.

Los hinchas de Universidad de Chile sufrieron una verdadera masacre en Avellaneda. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el Coca aseguró que “uno no puede quedase ajeno a esto, independiente que sea Universidad de Chile. Creo que hay que solidarizar y ser empático en esta situación. Esto no puede volver a suceder. Acá no hubo hechos fatales de milagro”.

“Ellos empezaron a crear todo este ambiente, y el técnico de Independiente diciendo que había que ganar con trampa. Eso no es fútbol, el fútbol es alentar, la pasión. Qué lamentable lo que les pasó a estos hinchas, porque el 2023 en Boca vivimos algo similar, pero no pasó a ese nivel”, concluyó.

¿Cuándo se juega el Superclásico 198 entre Colo Colo y U de Chile?

Albos y azules se verán las caras este domingo 31 de agosto desde las 15:00 en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

