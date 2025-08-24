A medida que han pasado los días, las historias en torno a la barbarie por la que pasó Universidad de Chile en su partido ante Independiente de Avellaneda surgen con escabrosos detalles.

Los hinchas azules recibieron cobardes agresiones por parte de los hinchas del Rojo, como también de la policía de Buenos Aires. Sin embargo, los desahogos de esa noche siguen.

El episodio no solo caló hondo en el plantel masculino que vuelve a los entrenamientos para pensar en el Superclásico, también otra de las ramas importantes del club.

Es DT en Universidad de Chile y revela el otro lado de la barbarie en Avellaneda

Se trata del plantel femenino de Universidad de Chile, quien de la mano de Cristóbal Jiménez vencieron a Coquimbo Unido por la penúltima fecha de la Liga Femenina en Maipú.

Una vez concluido el partido en la comuna histórica, el técnico azul se desahogó tras lo vivido por la Copa Sudamericana en Avellaneda. Nada lo hace olvidar el triste episodio.

“Teníamos gente conocida que había ido al estadio, fueron muchas familias. Somos hinchas del club, todas las jugadores se representan con esta institución. Fue algo muy triste”, dijo el técnico en zona mixta.

“A nosotros nos tocó muy duro todo lo que sucedió. Es algo que no puede volver a pasar, las imágenes son muy fuertes, siguen siendo fuertes, porque siguen saliendo imágenes nuevas de las cosas que sucedieron”, agregó el estratega.

Independiente está bajo la mirada de toda Sudamérica tras el partido con Universidad de Chile. Foto: Photosport.

Finalmente, Jiménez rescata la unidad en todos los estamentos de Universidad de Chile para enfrentar el momento duro por el que pasaron. “Lo que rescato de todo esto es la familia de la U, nos hemos unido muchísimo. Eso habla de cómo y quién es la U. Es un equipo grande, que cuando está en este tipo de situaciones adversas, se une más que nunca”, puntualiza.

“Ha sido impresionante como no solamente funcionarios, sino que exjugadores han aportado con dinero a los hinchas. El club también le ha dado soporte a los que estuvieron presos. Me quedo con eso dentro de todo lo negativo“, cerró el técnico azul.

La U da un paso más en la Liga Femenina

Universidad de Chile venció por 2-1 a Coquimbo Unido por la fecha 22 de la Liga Femenina 2025. Las anotaciones fueron todas de las piratas: Autogoles de Carolina Ardiles y Debora Cubillos, mientras que Adriana Moreno marcó en el Santiago Bueras de Maipú.

