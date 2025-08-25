La acción de última hora de Independiente tras la tragedia con los hinchas de la U: “Nunca más vuelvan…”

Una noche trágica se vivió en Avellaneda el pasado miércoles, donde un partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana se manchó y canceló por incidentes en las tribunas, que luego se transformó en una masacre contra los hinchas azules.

Una verdadera encerrona entre fanáticos argentinos y policías sufrieron los seguidores de la U que estaban en el estadio, situación que quedó al descubierto por las cientos de grabaciones que se publicaron por las redes sociales, además de los testimonios de los protagonistas.

La primera decisión de Independiente fue culpar a los hinchas de Universidad de Chile, sin embargo, en el Rojo cambiaron el tono y lo dieron a conocer con un duro comunicado.

El duro comunicado de Independiente contra los delincuentes

El equipo de Avellaneda dio a conocer un comunicado, donde cuentan que fueron identificados 25 delincuentes que participaron de los lamentables hechos.

“El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la A.Pre.Vi.De, ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles”, parte el escrito.

“Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables, y desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde. Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”, agregó.

Luego, rectifican el pensar de Néstor Grindetti, con las siguientes palabras: “la Comisión Directiva ratifica su compromiso absoluto de continuar trabajando junto con las fuerzas de seguridad y con la Justicia hasta lograr la identificación de todos los implicados. No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”.

“Nuestro Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y cada una de nuestras instalaciones seguirán siendo espacios de encuentro, de convivencia y de respeto. Lugares donde los socios puedan vivir el deporte y la vida institucional con tranquilidad y amor por los colores”, cerró el comunicado.

