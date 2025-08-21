Un terrible panorama se vivió la noche de este miércoles durante el partido de vuelta entre Universidad de Chile e Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en donde el partido debió ser suspendido luego de graves incidentes entre barristas de ambos equipos en las tribunas.

Los azules y los rojos empataban por la cuenta mínima lo que le daba la clasificación al equipo chileno a la siguiente ronda del campeonato, sin embargo, lo que estaba ocurriendo entre los hinchas, en donde seguidores del equipo argentino ingresaron al sector de la barra chilena y los agredieron, detuvo el encuentro dejando un saldo de 19 heridos y 97 detenidos.

Catalina Vallejos, ex participante de Calle 7 y pareja de Pablo Galdames, estuvo presente en el encuentro en donde narró lo que estaba viendo. “Qué lamentable que, por un grupo de personas, porque no hay que generalizar, el partido tenga que parar… Los mismos jugadores están pidiendo que se calmen…

“¿Están tirando bombas? ¡Basta! ¡Están tirando hue…! ¿Qué les pasa? ¿A qué vienen?, ¿A mirar el parido o vienen a tirar cosas?”, señaló la influencer en sus historias.

Lluvia de críticas a Cata Vallejo por dichos contra barristas de la U

En su registro señaló: “¿Qué les costaba, qué les costaba portarse bien? Los están echando porque se portaron pésimo. Toda la gente de Independiente que debería estar ahí no puede estar ahí porque les están tirando cosas desde arriba. Los de allá arriba (hinchas de la U), les están tirando cosas a los de abajo y los de abajo no pueden estar ahí tranquilos, así que los están desalojando”.

Tras recibir ola de críticas por parte de seguidores nacionales, Vallejos utilizó sus redes para explicar su postura. “Algunas personas que están escribiendo ‘deberías apoyar a tu país’… No tiene nada que ver mi país. Yo apoyo al equipo donde esté jugando mi pololo”.

“Él es de Independiente y lo estoy apoyando. Y tampoco estoy generalizando para nada, porque no es toda la barra. Había mucha gente que, me imagino, vino con sus hijos, vino con su familia para ver el partido, y es un grupo de personas nada más quienes están tirando cosas desde arriba a la barra de Independiente, abajo, que encuentro que es terrible porque hay niños, mamás, papás. Vandalismo total”.

Cata Vallejo aclara sus dichos

Luego de llegar a su hogar, Catalina realizó otra publicación en donde es tajante para hablar de los incidentes entre ambas barras. “Que triste todo, muy lamentablemente el vandalismo por parte de los que hicieron daño, por parte de cualquier lado”.

“Yo acabo de llegar a la casa y viendo recién todo lo que pasó en algunos videos de personas que me mandaron. Lo encuentro terrible, la violencia por parte de algunos hinchas del rojo. ¡No avalo la violencia ahora ni nunca!”.

“La salud de las personas agredidas es lo más importante ahora. Y perdón si les molestó lo que subí al principio, pero era lo que veía desde donde estaba y en el momento. De corazón espero que estas cosas no vuelvan a suceder. Fue muy feo ver todo eso. Las autoridades deberían poner mano firme a cualquier tipo de violencia”, escribió en sus redes.

