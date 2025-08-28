La selección chilena sub 20 entra en tierra derecha de cara a su participación en la Copa del Mundo Sub 20, como anfitrión en Chile. Para dicha competencia, La Roja confirmó de forma oficial sus tres últimos exámenes preparativos.
Desde la ANFP informaron que La Roja de Nicolás Córdova enfrentará a sus pares de Arabia Saudita, Corea del Sur y Nigeria. Duelos que serán el último anticipo a su estreno copero.
Es así que el técnico presentó la primera nómina de cara al duelo ante los saudíes en Sao Paulo, el que cuenta con varias sorpresas y que vienen directo del partido de Independiente ante Universidad de Chile.
La nómina de la Sub 20 ante Arabia Saudita: Dos tapados de Independiente
La Roja Sub 20 de Nicolás Córdova confirma el primer llamado de cara al amistoso en tierras brasileñas, con dos sorpresas desde el otro lado de la cordillera.
Por si fuera poco, ambos viven un calvario aparte luego de los incidentes registrados por Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.
Se trata de Lautaro Millán y Simón Pinto, quienes recibieron el llamado desde Quilín para sumarse en la próxima fecha FIFA, pero sufren del acoso en redes sociales tras el partido.
El primero de ellos, incluso, tuvo que limitar los comentarios en sus redes sociales ante el hostigamiento que recibe por tener la oportunidad de representar a la selección chilena.
El resto de jugadores vienen de su mayoría del medio nacional, al que se tiene que sumar Matías Pérez, quien pasó de Curicó Unido al Lecce de Italia, junto a Willy Chatiliez, del Huesca de España.
Revisa la primera nómina de Nicolás Córdoba ante Arabia Saudita:
La nómina de la selección chilena Sub 20 para el primer amistoso antes del Mundial. Foto: La Roja.
Arqueros:
- Ignacio Sáez – Universidad de Chile
- Martín Contreras – Universidad Católica
- Sebastián Mella – Huachipato
- Gabriel Maureira – Colo Colo
Defensas:
- Milován Celis – Unión Española
- Bruno Torres – Colo Colo
- Nicolás Suárez – Colo Colo
- Matías Pérez – Lecce (Italia)
- Felipe Faúndez – O’Higgins
- Sebastián Arancibia – Universidad Católica
- Simón Pinto – Independiente (Argentina)
- Patricio Romero – Cobreloa
- Benjamín Pérez – Colo Colo
Volantes:
- Gabriel Pinto – O’Higgins
- Nicolás Cárcamo – Huachipato
- Joaquín Silva – Santiago Wanderers
- Flavio Moya – Universidad de Chile
- Mario Sandoval – Audax Italiano
- Agustín Arce – Deportes Limache
- Lautaro Millán – Independiente (Argentina)
Delanteros:
- Vicente Álvarez – Unión San Felipe
- Willy Chatiliez – Huesca (España)
- Diego Corral – Universidad Católica
- Francisco Rossel – Universidad Católica
- Giovanny Ávalos – Ñublense
- Rodrigo Godoy – O’Higgins
- Francisco Marchant – Colo Colo
Duelos a puertas cerradas sin hinchas
Cabe considerar que la misma ANFP consignó que estos tres amistosos preparativos de la selección chilena sub 20 “se desarrollarán a puertas cerradas por acuerdo entre las federaciones“.