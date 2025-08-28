La selección chilena sub 20 entra en tierra derecha de cara a su participación en la Copa del Mundo Sub 20, como anfitrión en Chile. Para dicha competencia, La Roja confirmó de forma oficial sus tres últimos exámenes preparativos.

Desde la ANFP informaron que La Roja de Nicolás Córdova enfrentará a sus pares de Arabia Saudita, Corea del Sur y Nigeria. Duelos que serán el último anticipo a su estreno copero.

Es así que el técnico presentó la primera nómina de cara al duelo ante los saudíes en Sao Paulo, el que cuenta con varias sorpresas y que vienen directo del partido de Independiente ante Universidad de Chile.

La nómina de la Sub 20 ante Arabia Saudita: Dos tapados de Independiente

La Roja Sub 20 de Nicolás Córdova confirma el primer llamado de cara al amistoso en tierras brasileñas, con dos sorpresas desde el otro lado de la cordillera.

Por si fuera poco, ambos viven un calvario aparte luego de los incidentes registrados por Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

Se trata de Lautaro Millán y Simón Pinto, quienes recibieron el llamado desde Quilín para sumarse en la próxima fecha FIFA, pero sufren del acoso en redes sociales tras el partido.

El primero de ellos, incluso, tuvo que limitar los comentarios en sus redes sociales ante el hostigamiento que recibe por tener la oportunidad de representar a la selección chilena.

El resto de jugadores vienen de su mayoría del medio nacional, al que se tiene que sumar Matías Pérez, quien pasó de Curicó Unido al Lecce de Italia, junto a Willy Chatiliez, del Huesca de España.

Revisa la primera nómina de Nicolás Córdoba ante Arabia Saudita:

La nómina de la selección chilena Sub 20 para el primer amistoso antes del Mundial. Foto: La Roja.

Arqueros:

Ignacio Sáez – Universidad de Chile

Martín Contreras – Universidad Católica

Sebastián Mella – Huachipato

Gabriel Maureira – Colo Colo

Defensas:

Milován Celis – Unión Española

Bruno Torres – Colo Colo

Nicolás Suárez – Colo Colo

Matías Pérez – Lecce (Italia)

Felipe Faúndez – O’Higgins

Sebastián Arancibia – Universidad Católica

Simón Pinto – Independiente (Argentina)

Patricio Romero – Cobreloa

Benjamín Pérez – Colo Colo

Volantes:

Gabriel Pinto – O’Higgins

Nicolás Cárcamo – Huachipato

Joaquín Silva – Santiago Wanderers

Flavio Moya – Universidad de Chile

Mario Sandoval – Audax Italiano

Agustín Arce – Deportes Limache

Lautaro Millán – Independiente (Argentina)

Delanteros:

Vicente Álvarez – Unión San Felipe

Willy Chatiliez – Huesca (España)

Diego Corral – Universidad Católica

Francisco Rossel – Universidad Católica

Giovanny Ávalos – Ñublense

Rodrigo Godoy – O’Higgins

Francisco Marchant – Colo Colo

Duelos a puertas cerradas sin hinchas

Cabe considerar que la misma ANFP consignó que estos tres amistosos preparativos de la selección chilena sub 20 “se desarrollarán a puertas cerradas por acuerdo entre las federaciones“.