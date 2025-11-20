Guarello revela problema personal con Nicolás Córdova: “Fue muy chanta conmigo”

Uno de los grandes críticos de Nicolás Córdova ha sido Juan Cristóbal Guarello, quien ha manifestado su descontento por el desempeño del DT en el Mundial Sub 20, donde fue eliminado en los octavos de final, y en el cierre de año de la selección chilena adulta.

Ni siquiera los triunfos de la Roja contra Rusia y Perú, que otorgaron un poco de ilusión pensando en el próximo proceso de Chile, salvaron al técnico de los reproches del comentarista en su canal de YouTube.

“A mí me tiene podrido Nicolás Córdova. Y él sabe que hizo una huea muy fea. Queda eliminado del Mundial Sub 20. Chile pierde tres partidos de cuatro. Sale de la cancha diciendo que ‘el sistema’, que ‘yo avisé’ y que estamos mal. Pero llega Rusia y estamos bien“, relató.

Un seguidor comentó que “se nota que le tienes mala a Córdova” y la respuesta de Guarello sorprendió. “Sí, le tengo mala. Porque me chanteó personalmente y él lo sabe. Él fue muy chanta conmigo y lo sabe perfectamente“, dijo en La Hora de King Kong.

Ni con los triunfos Nicolás Córdova se salvó de las críticas de Juan Cristóbal Guarello | Photosport

Juan Cristóbal Guarello: “Nicolás Córdova fue muy chanta conmigo”

“Y lo peor de todo es que en la ANFP también lo saben. Fue bien chanta conmigo, bien chantita. Así es. Se vuelve loco porque le ganó a Perú. Ya, dale, dale, dale, déjenlo. Transparenten, digan que se queda hasta el 2030, terminemos”, comentó después Juan Cristóbal Guarello.

Por su lado, el entrenador de la Roja, y quien ahora deberá retornar a sus labores en las series menores del combinado nacional, jamás se ha referido a un tema con el periodista.