Sebastián Rozental habló por primera vez en público sobre la muerte de su padre, ocurrida en el 2016. En las inmediaciones del cementerio israelita, Lázaro Rozental decidió quitarse la vida a los 57 años.

Un hecho que el ex futbolista abordó en el programa Máximas de TNT, a casi 10 años de ocurrido el trágico suceso.

“Mi papá era súper estricto y muy correcto. El fútbol me unió mucho con él, viajamos juntos y compartimos mucho. Fue un golpe muy fuerte, porque no tenía historial de depresión. De un minuto a otro pasó, y fue muy duro para todos”, manifestó el ex jugador de Universidad Católica y Colo Colo.

Asegura que no es bueno que sea tabú el tema que vivió su padre, en la medida que sea posible para las personas. “Pienso que es importante hablar de esto si uno está preparado. No hay reproches, trato de quedarme con su recuerdo. Tampoco le doy mucha vuelta, trato de entender que fue su vía de escape y uno no es nadie para juzgarlo”, sostuvo.

“Es imposible saber en qué más uno lo pudo ayudar. Es darse una vuelta en algo que no tiene sentido”, aclaró.

Sebastián Rozental junto a su padre Lázaro

Publicidad

Publicidad

Rozental y el recuerdo sobre su papá

Añadió el Seba que el recuerdo de su papá es muy lindo. “Lo recuerdo con cariño, lo lindo que me entregó. Fue una persona muy querida, con muchos amigos, y eso lo saqué de él”.

Tampoco siente que tenga algún tema que lamentar al respecto. “Yo lloro con las películas, con las graduaciones de mis hijos, soy sentimental. Pero en este tema no tengo ningún reproche. Creo que hice todo para mantener a la familia unida”, aseveró.

ver también “Hice lo máximo…”: Marcelo Bielsa enfrenta a referente de Uruguay y revela por qué lo borró de la selección

En la charla sostuvo que ha podido abrirse a entender el tema de los suicidios. “Me ha tocado conversar con otros que han pasado lo mismo. A cada uno le pega distinto. Yo siento que mi papá no daba más y no me parece un acto egoísta”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Finalizó señalando que lógicamente le pegó, aunque es bueno ponerse en el lugar de la persona que toma la decisión. “Es muy duro, pero creo que estaba sufriendo demasiado”, cerró Rozental.