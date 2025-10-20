La Polla Chilena de Beneficencia realizará este martes un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5337, cuyo pozo acumulado será de $4.700 millones de pesos, monto que se repartirá entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto martes 21 de octubre

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:40 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $4.700 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $590 millones

Recargado: $600 millones

Revancha: $30 millones

Desquite: $660 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto domingo 19 de octubre: Números ganadores sorteo 5336

Resultados Loto 5336

La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay un ganador del Loto 6 aciertos . De todas formas te dejamos el detalle del sorteo y el detalle de los diferentes premios.

Publicidad

Publicidad

Números ganadores: 18, 23, 26, 32, 37, 38 y comodín 12.

¿Cómo jugar Loto?