Dos momentos distintos vive en lo deportivo Marcelo Salas. El ídolo de la Roja lo pasa mal como presidente de Deportes Temuco, con una campaña que lo tiene cerca del descenso en Primera B.

Pero por otro lado, el Matador disfruta la campaña de U de Chile en el ámbito internacional, donde los azules jugarán esta semana la semifinal ida. Ahí, asoma el duro desafío de Lanús.

Con el corazón futbolero en ambos frentes, el mandamás del Pije tuvo palabras para el club de sus amores y se refirió a la campaña de la U de Gustavo Álvarez. Y ahí le puso tarea al equipo.

La tarea de Marcelo Salas a U de Chile

Marcelo Salas analizó el año de U de Chile y reconoció que espera como un hincha más la llave de Copa Sudamericana. De paso, alabó la campaña al mando de Gustavo Álvarez desde que tomó el mando.

Marcelo Salas y el homenaje en la U el año pasado /Photosport

“Qué bueno que mostró algo distinto, ya que los años anteriores habíamos estado sufriendo yo tambien como un hincha más de la U. Todos esperábamos este repunte, este renacer”, partió diciendo a La Junta Plus.

En ese sentido, el Matador reconoció que está con la ilusión a tope para hacer historia internacionalmente con el equipo. Al respecto, aseguró que “se arma un equipo de buena forma y todos los jugadores suben su nivel”.

“Como un hincha, contento por la actualidad de la U y ojalá le vaya bien en la Copa Sudamericana. (Ser campeón) la ilusión siempre está, partido complicado con Lanús, es un equipo muy fuerte”, cerró.